Sempozyumun notları kitap olacak

Asbest Risk Yönetimi Sempozyumu Kanserojen bir mineral olan ve kentsel dönüşüm çalışmalarıyla birlikte sıkça tartışılan asbest ile ilgili tüm başlıkları uzmanların yorumlarıyla tartışmaya açtı. Şişli Belediye Başkanı H. Hayri İnönü adına Başkan Yardımcısı Dr. Esra Bozyazı Daylan ve Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Meryem Kayan’ın ev sahipliğinde gerçekleşen sempozyuma, çok sayıda akademisyen, öğrenci, kamu kurumu, meslek odaları ve sektör temsilcisi katıldı. Dört oturumda tamamlanan sempozyumda asbest türleri ve tespiti, kentsel dönüşümde asbest yönetimi, asbest söküm uygulamaları, asbest yönetimi standartları ve maruziyeti başlıkları ele alındı.

"ASBEST DENETİMİ BAŞLATTIK"

Halk sağlığını gözeten ve çevreyi korumaya önem veren bir belediye anlayışı ile yürüttükleri çalışmaların daha etkili sonuçlar elde etmesi için bilinçlendirmenin büyük rol oynadığına dikkat çeken Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Esra Bozyazı Daylan, “Şişli Belediyesi olarak ilçemizde yaşayan halkın sağlığını ve yaşadığı çevreyi korumak için; kentsel dönüşüm kapsamında olsun veya olmasın, ekonomik ömrünü doldurmuş yapılarla ilgili inşaat yıkımı öncesinde, her türlü atığın özellikle de asbest atıklarının uygun şekilde yönetilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu amaçla 2016 yılında aldığımız Meclis kararıyla ilçemizde asbest denetimi başlattık. İstanbul‘da, ilçesinde asbest denetimini başlatan ilk dört belediyeden biriyiz. Bugün ise İstanbul’da bu denetimi gerçekleştiren belediye sayısının 16’ya yükseldiğini ve 2 yılda tam 4 kat arttığını görüyoruz. Bu çalışmaların yerel yönetimlere örnek olmasını ve daha da artmasını temenni ediyoruz” dedi.

SEMPOZYUMUN NOTLARI KİTAP OLACAK



Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Meryem Kayan ise asbestin uluslararası kanser ajansı tarafından kanserojen maddeler listesinde kesin kanserojen tanımlaması ile 1.grupta sınıflandırıldığını belirtti. Kayan, İstanbul’da 39 ilçeden sadece 17’sinde yıkım öncesi asbest kontrolünün yapıldığının ve bunun ciddi bir halk sağlığı problemi doğurabileceğinin de altını çizdi. Katılımcıların katkılarıyla gerçekleştirilen forumla sona eren sempozyumun notları, önümüzdeki günlerde kitap olarak basılarak kamuoyu ile paylaşılacak.

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