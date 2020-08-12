Anne ve babalar için doğum öncesi en büyük heyecanlardan biri de bebek ismi aramaktır. Bu durum ebeveynler arasında tartışma konusu olsa da ortak yol bulunarak isim bulunur. Bu yazımızda Asel ismi anlamına bakacağız. Günümüzde popüler olmaya başlayan Asel adı genellikle kız bebek ismi olarak kullanılmaktadır. Asel ne demek? Asel ismi anlamı nedir? İşte isim analizi.

ASEL NE DEMEK?

Asel ismi; Arapça'da bal anlamına gelmektedir.

ASEL İSMİ ANLAMI NEDİR?

Asel ismi genellikle olumlu, pozitif anlamlara yorulur. Asel isminin özellikleri şunlardır:

Neşe

Bereket

Bolluk

Pozitif enerji saçan

Merhametli olan

Kederi ve gamı dağıtan

Sağ duyuları gelişmiş

Adaletli

Takdir edilen davranışları olan

ASEL KURAN'DA GEÇİYOR MU?

Asel ismi Kuran'da cennetteki bal ırmağından bahsederken kullanılmıştır.(Muhammed suresi 15)