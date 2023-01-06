ASELSAN'dan 59.4 milyon Euro'luk satış

Telefon kredi sınırı 12 bin TL oldu

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HABERTURK.COM

ASELSAN, uluslararası bir müşteri ile 59 milyon 368 bin Euro'luk satış sözleşmesi imzaladığını açıkladı. Firmanın KAP'a yolladığı bildirimde söz konusu müşterinin ismi yer almazken teslimatın 2024'te yapılacağı ifade edildi.

ASELSAN'ın KAP açıklamasında şu bilgiler yer aldı:

"ASELSAN, uluslararası bir müşterisinin kullanımına yönelik olarak toplam bedeli 59.368.579,- Euro tutarında bir satış sözleşme imzalamıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2024 yılında gerçekleştirilecektir. "