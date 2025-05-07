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        Haberler Sağlık ASELSAN'ın ani kalp durmalarına müdahale cihazı İpsala Sınır Kapısı'nda devreye alındı | Sağlık Haberleri

        ASELSAN'ın ani kalp durmalarına müdahale cihazı İpsala Sınır Kapısı'nda devreye alındı

        ASELSAN tarafından üretilen 7 otomatik eksternal defibrilatör (OED) cihazı, İpsala Sınır Kapısı'nda hizmet vermeye başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 10:10 Güncelleme: 07.05.2025 - 10:10
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        ASELSAN'ın ani kalp durmalarına müdahale cihazı İpsala Sınır Kapısı'nda devreye alındı
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        Ani kalp durmalarında hastaya elektroşokla müdahale edilerek hayata döndürülmesini sağlayan cihazlar, sınır kapısının farklı noktalarına yerleştirildi.

        ASELSAN Heartline OED cihazlarının yetkili distribütörü Helvacıoğlu Medikal Yöneticisi Atacan Helvacıoğlu, yılda 3 milyondan fazla yolcunun geçiş yaptığı İpsala Sınır Kapısı'nda önemli bir sağlık adımı atıldığını söyledi.

        Helvacıoğlu, "İpsala UMAT Gümrük ve Turizm İşletmeleri AŞ tarafından sınır kapısına 7 yerli üretim ASELSAN Heartline OED cihazı yerleştirildi. Bu cihazlar, ani kalp durmalarında saniyeler içinde müdahale imkanı sunarak hayat kurtarma potansiyeline sahiptir" dedi.

        Cihazların kullanımıyla ilgili personele eğitim verildiğini anlatan Helvacıoğlu, "Bu sayede İpsala Sınır Kapısı yolcular için çok daha güvenli bir geçiş noktası haline geldi" diye konuştu.

        Helvacıoğlu, bu cihazların alışveriş merkezleri, kent meydanları, spor salonları, oteller, fabrikalar ve büyük işletmelerde de yaygın şekilde bulunması gerektiğini vurguladı.

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