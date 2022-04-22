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Asena Tuğal: Ne olur çekmeyin

Oyuncu Şahin Irmak ile mutlu bir evlilik sürdüren Asena Tuğal, Etiler'deydi. Tuğal, muhabirlere, "Ne olur çekmeyin" ricasında bulundu

Asena Tuğal: Ne olur çekmeyin
"Ne olur çekmeyin"
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HABERTURK.COM

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Asena Tuğal (37), önceki gün Etiler'de görüntülendi.

Arkadaşı ile beraber köpeklerini gezdiren Tuğal, kendisini tanıyan gazetecileri fark edince, "Ne olur çekmeyin." diyerek, ricada bulundu.

Ayaküstü muhabirlerle sohbet eden Asena Tuğal, daha sonra poz vererek, yürüyüşüne devam etti.

"ÇOCUK" AÇIKLAMASI

Öte yandan kendisi gibi oyuncu Şahin Irmak ile mutlu bir birliktelik sürdüren Tuğal, evliliğinde henüz çocuk gündemi olmadığını belirtmişti. Konuyla alakalı konuşan ünlü isim, "Şu an böyle iyiyiz. Başka zaman konuşuruz." açıklamasını yapmıştı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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