Ödemediğiniz takdirde borç bakiyenize akdi faiz oranı yerine gecikme faiz oranı uygulanmasına neden olacak olan asgari ödeme tutarı hakkında merak edilenler.

ASGARİ ÖDEME TUTARI VE ORANI NEDİR?

Asgari ödeme, kredi veya kredi kartı gibi finansal borçlarınızın en son ödeme tarihine kadar ki azami ödeme tutarını ifade eder. Asgari ödeme tutarı, mevcutsa geçen dönemlerden kalan borçlarınızı da içerir.

Kredi kartı borç ödemeleri için asgari tutar, limiti|

14.999 TL’ye kadar olan tüketiciler için %30,

15.000 ve 19.999 TL aralığında limiti olanlar için %35,

20.000 TL ve üzeri limite sahip tüketiciler için %40’tır.

YASAL OLARAK KREDİ KARTLARINA UYGULANAN FAİZ NEDİR?

Kredi kartlarına uygulanacak olan faiz oranı ilgili kanunda şu ifade ile yer almaktadır: “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, azami akdi ve gecikme faiz oranlarını tespit etmeye yetkilidir ve belirlediği bu oranları 3 ayda bir açıklar.” İlgili kanun maddesinde anlaşılacağı üzerine kredi kartlarına, akdi ve gecikme olmak üzere iki farklı faiz oranı uygulanmaktadır.

Akdi faiz oranı, basitçe kredi kartı için gecikme dışında uygulanan en yüksek faiz oranıdır. 2019 yılında akdi faiz, aylık %2,25 olarak belirlenmiştir. Yani kredi kartı asgari ödeme tutarı dışında kalan kısım, nakit çekim, alışveriş vb. işlemlerde alınabilecek en yüksek faiz oranı aylık %2,25’tir.

Bunlarından yanında hesaplanan faiz oranı üzerinden % 15 Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu (KKDF) ve %5 Banka Sigorta Muamele Vergisi (BSMV) vergileri, yani toplam %20 vergi alınmaktadır.

KREDİ KARTI ASGARİ TUTARI ÜST ÜSTE KAÇ DEFA ÖDENİR?

Anlaşmanız doğrultusunda asgari tutarı ödemek şartı ile istediğiniz kadar kullanabilirsiniz...

ASGARİR ÖDEME TUTARI NASIL HESAPLANIR?

Kredi kartlarının asgari ödeme tutarları, Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik ile belirlenmiş olan yasalarla belirlenmektedir.