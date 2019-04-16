Asgari ücretin belirlenmesinde çalışanın alacağı günlük miktar esas alınarak maaş hesaplanması yapılır. 2019 yılında yapılan 26.05'lik zamla asgari ücret brüt ve net tutarları belirlendi. Peki, brüt ve net asgari ücret ne kadar? İşte asgari ücret ile ilgili tüm detaylar haberimizde...

2019 BRÜT NE VET ASGARİ ÜCRET

“Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı” ile 01.01.2019–31.12.2019 tarihleri arasında geçerli günlük asgari ücret açıklandı. Buna göre 2019 yılı asgari ücret tutarı;

Asgari Ücret 2019 Yasal Kesintileri

(01.01.2019 - 31.12.2019) Brüt Ücret 2.558,40 TL Sigorta Primi İşçi Payı 358,18 TL İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı 25,58 TL Gelir Vergisi Matrahı 2.174,64 TL Gelir Vergisi 326,20 TL Damga Vergisi 19,42 TL Kesintiler Toplamı 729,38 TL Asgari Geçim İndirimi (Bekâr ve Çocuksuz) 191,88 TL NET ÜCRET (Asgari Ücret + AGİ Dahil) 2.020,90 TL

ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ 2019

Asgari Ücret 2.558,40 TL SGK Primi % 15,5 (İşveren Payı) 396,55 TL İşveren İşsizlik Sigorta Fonu 51,17 TL İşverene Toplam Maliyeti 3.006,12 TL

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (AGİ) DAHİL ASGARİ ÜCRET 2019