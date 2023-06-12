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Asgari ücret zammında kritik açıklama! Temmuz'da asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, asgari ücrete yapılacak ara zam oranını görüşmek üzere 13 Haziran'da toplanacağının açıklanmasıyla milyonların gözü asgari ücret ara zammında son gelişmelere çevrildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise asgari ücret konusunda açıklamalarda bulundu. İşte 2023 asgari ücret ara zammında son dakika gelişmeleri...

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  • ASGARİ ÜCRET 2023 TEMMUZ ZAMMI: Asgari ücret zam oranı açıklaması! Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın asgari ücret açıklamaları sonrasında asgari ücret ara zammında son gelişmeler yakından takip ediliyor. Asgari ücrete yapılacak ara zam oranının görüşüleceği 13 Haziran tarihine kısa bir süre kala konuyla ilgili yapılan açıklamaları haberimizde paylaştık. İşte 2023 Temmuz asgari ücret ara zammı son durum...
  • ASGARİ ÜCRET 2023 TEMMUZ ZAMMI: Asgari ücret zam oranı açıklaması! Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak?

    CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ'DAN AÇIKLAMA

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yaptığı açıklamada asgari ücret görüşmelerine ilişkin "Asgari ücret müzakereleri başlayacak. Yaşanan ekonomik gelişmeler değerlendirilecek ve uzlaşmayla sonuçlandırılacak" dedi.
  • ASGARİ ÜCRET 2023 TEMMUZ ZAMMI: Asgari ücret zam oranı açıklaması! Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak?

    ASGARİ ÜCRET ZAMMINDA TAKVİM BELLİ OLDU!

    Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam oranını görüşmek üzere 13 Haziran'da toplanacak.

    AK PARTİ'DEN ASGARİ ÜCRET, MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI AÇIKLAMASI

    AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu asgari ücret, memur ve emekli maaşlarına ilişkin, "Ne vaat ettiysek onu gerçekleştiren bir partiyiz. Vaat ettiğimizi yapıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu perspektif gerçekleşecektir" ifadelerini kullanmıştı.

    "TEMMUZ AYINDA YASALAŞACAĞINA ŞAHİTLİK EDECEĞİZ"

    Akbaşoğlu, "Asgari ücret memur maaşı ile ilgili açıklamalarımız vardı. Bunları teklife dönüştürmek sureti ile bunları halledeceğiz. Temmuz ayında yasalaştığına şahitlik edeceğiz" açıklamasında bulunmuştu.
  • ASGARİ ÜCRET 2023 TEMMUZ ZAMMI: Asgari ücret zam oranı açıklaması! Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak?

    KOMİSYON ÇALIŞMALARI BAŞLAYACAK

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni kurulan kabinenin ilk toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun çalışmalarına başlayacağını söyledi.

    Komisyonda işçi, işveren ve hükümet 5’er üye ile temsil ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın önümüzdeki günlerde işçi ve işveren temsilcilerini davet etmesiyle yeni asgari ücret tespit süreci resmen başlayacak. TÜRK – İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve Türkiye işveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Başkanı Özgür Burak Akkol, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün genel kurul toplantısı için gittikleri Cenevre’den dün döndü. Asgari ücretle ilgili gayri resmi ilk temas, TÜRK – İŞ ve TİSK heyetlerinin yeni Çalışma Bakanı Işıkhan’a yapacakları “hayırlı olsun” ziyaretinde gerçekleşecek. Komisyon toplantılarının da gelecek hafta başlanması bekleniyor.

     
  • ASGARİ ÜCRET 2023 TEMMUZ ZAMMI: Asgari ücret zam oranı açıklaması! Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak?

    KURBAN BAYRAMINDAN ÖNCE İLAN EDİLMESİ BEKLENİYOR

    Asgari Ücret Tespit Komisyonu daha önce genellikle 4 toplantının ardından yeni asgari ücreti belirliyordu. Ancak, geçen yıl temmuz ayında ara zam görüşmeleri iki toplantıda tamamlandı. Aralık ayında ise üç toplantı yapıldı. Bu yılki görüşmelerin de süratle tamamlanarak Kurban Bayramı’ndan önce yeni asgari ücretin ilan edileceği tahmin ediliyor.
  • ASGARİ ÜCRET 2023 TEMMUZ ZAMMI: Asgari ücret zam oranı açıklaması! Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak?

    İŞÇİ VE İŞVEREN TARAFI NE İSTEYECEK?

    TÜRK – İŞ’in talebinde, her ay açıklanan açlık ve yoksulluk sınırı araştırma sonuçları etkili olacak. TÜRK – İŞ’in araştırmasına göre, mayıs ayında 4 kişilik ailenin gıda harcamasından oluşan açlık sınırı 10.360 lira, bekâr bir çalışanın aylık yaşama maliyeti ise 13.440 lira oldu. TÜRK – İŞ, bu araştırma sonuçlarını dikkate alan tutar ile pazarlık masasına oturacak.

    İşveren kesimini temsil eden TİSK’in ise işletmelerin uluslararası rekabet gücünü gözeten, işçi ve işletmeler açısından dengeli bir asgari ücret önerisinde bulunması bekleniyor. İşletmelere bu yıl aylık 400 lira asgari ücret desteği uygulanıyor. Ocak ayından geçerli olmak üzere başlayan destek haziran ayında sona erecek. TİSK’in komisyonda, asgari ücret desteğinin 2016 yılındaki gibi brüt asgari ücretin en az yüzde 6’sı oranına çıkartılarak devam ettirilmesini talep etmesi bekleniyor. 

    Diğer yandan işveren kesiminden farklı asgari ücret talepleri de geliyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe, önceki gün HABERTÜRK TV’de yaptığı açıklamada, “Asgari ücrette maksimum dolar bazında 300 – 400 dolar arasındaki seviyeyi koruyabilmeliyiz” dedi.
  • ASGARİ ÜCRET 2023 TEMMUZ ZAMMI: Asgari ücret zam oranı açıklaması! Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak?

    YENİ ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLUR?

    Gültepe’nin talebi, net asgari ücretin maksimum 9 bin 300 lira olması anlamına geliyor. Oysa asgari ücret aralık ayında belirlendiğinde dolar bazında cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesi olarak ilan edildi. O tarihte 455 dolara tekabül ediyordu. Döviz kuru bugünlerde yeniden hareketlendi. Yılbaşındaki 455 dolar seviyesini koruyabilmek için bile net asgari ücretin en az 10.600 lira olması gerekiyor.

    Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise seçim öncesi yaptığı açıklamalarda asgari ücretin yaklaşık 500 dolar olacağını ifade etti. Ancak, döviz kuru çok hızlı hareket ettiği için 500 dolar Salı günkü kurla 10.800 lira iken, dünkü kurla 11.600 lira oldu. Kurdaki oynaklığın komisyon toplantıları boyunca bu şekilde devam etmesi halinde çok farklı asgari ücret tutarları da gündeme gelebilir.

    MEVCUT ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

    Asgari ücret 2023 Ocak ayında brüt 10 bin 8 lira, net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak belirlenmişti.

    Yeni rakamın işverene aylık maliyeti 11 bin 759 lira 40 kuruş oldu.
  • ASGARİ ÜCRET 2023 TEMMUZ ZAMMI: Asgari ücret zam oranı açıklaması! Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak?
    Son 5 yılda asgari ücret ne oldu?
      Brüt Net Net asgari ücretteki artış oranı (%)
    2018 2.029,50 1.603,12  
    2019 2.558,40 2.020,90 26,06
    2020 2.943,00 2.324,71 15,03
    2021 3.577,50 2.825,90 21,56
    2022 Ocak 5.004,00 4.253,40 50,51
    2022 Temmuz 6.471,00 5.500,35 29,32
    2023 Ocak 10.008,00 8.506,80 54,66

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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