Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Asgari ücret ara zam var mı? Abdullah Güler açıkladı! 2026 Asgari ücrete ara zam gelecek mi, ne kadar olacak?

        Asgari ücret ara zam var mı? Asgari ücrete ara zam gelecek mi?

        Asgari ücrete ara zamla ilgili gelişmeler yeniden gündeme gelirken, yılın ikinci yarısı yaklaşırken beklentiler de arttı. Bilindiği üzere ocak ayında asgari ücret brüt 33 bin 30 TL, net 28 bin 75 TL olarak belirlenmişti. Yeni döneme girilirken ara zam yapılıp yapılmayacağı ve olası artışın ne kadar olacağı merak ediliyor. Peki asgari ücrete ara zam gelecek mi, yeni rakam ne olacak? İşte detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Mayıs 2026 - 21:27 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağı son dönemde en çok konuşulan konular arasında yer alıyor. Normal şartlarda asgari ücret, her yıl ocak ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarıyla belirleniyor. Ancak enflasyon ve artan yaşam maliyetleri nedeniyle bazı yıllarda yılın ikinci yarısında ek zam gündeme gelebiliyor. Peki 2026’da asgari ücrete ara zam yapılacak mı, yeni rakam ne olacak? İşte merak edilen soruların yanıtı…

        2

        ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM GELECEK Mİ?

        Abdullah Güler, asgari ücrete ara zam tartışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. "Biz çalışanlarımızı, emeklilerimizi, dar ve sabit gelirlilerimizi desteklemeye devam edeceğiz. Ancak gündemimizde böyle bir çalışma yok" diyen Güler, enflasyon ve petrol fiyatlarındaki hareketliliğe de dikkat çekti. Dar ve sabit gelirli kesimlerin korunmaya devam edileceğini ifade eden Güler, mevcut koşullarda asgari ücrete yönelik ek bir zam planının bulunmadığını vurguladı.

        3

        ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

        1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak net asgari ücret 28 bin 75 lira 50 kuruş, brüt asgari ücret tutarı ise 33 bin 30 lira olarak belirlendi.

        2026’da brüt ücretin 33 bin 30 TL’ye çıkmasıyla birlikte SGK primi ve işsizlik sigortası payları da arttı. Böylece asgari ücretin işverene maliyeti 39 bin 223 TL oldu.

        4

        ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ ARTIRILDI

        Yeni asgari ücret rakamıyla devletin her bir asgari ücretli için işverenlere verdiği asgari ücret desteği de 1000 liradan 1270 liraya çıkarıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Mersin'de ölen 2 kardeşin cenazeleri adli tıpa gönderildi

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde mide bulantısı ve kusma şikâyetleriyle kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybeden 4 ve 7 yaşlarındaki iki kardeşin naaşları, ölüm nedenlerinin belirlenmesi için adli tıpa sevk edildi. Anne ile babanın tedavisi sürerken, jandarma ekiplerinin evdeki ilk incelemesi tamamlan...
        Haberi Hazırlayan: Yusuf Yıldız
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Maçta heyecan sürüyor!
        Maçta heyecan sürüyor!
        Milli Savunma Bakanlığı, YILDIRIMHAN'ı tanıttı
        Milli Savunma Bakanlığı, YILDIRIMHAN'ı tanıttı
        ABD Başkanı Trump'tan İran'a dair açıklamalar
        ABD Başkanı Trump'tan İran'a dair açıklamalar
        Zaniolo'dan G.Saray ve transfer kararı!
        Zaniolo'dan G.Saray ve transfer kararı!
        'CHP siyasal çürümüşlük içinde'
        'CHP siyasal çürümüşlük içinde'
        "Savaş dezenflasyon sürecini olumsuz etkilese de kararlılığımızı değiştirmiyor"
        "Savaş dezenflasyon sürecini olumsuz etkilese de kararlılığımızı değiştirmiyor"
        Anneye acı veda
        Anneye acı veda
        Mehmet Ali Aydınlar'dan adaylık açıklaması!
        Mehmet Ali Aydınlar'dan adaylık açıklaması!
        "İsrail ve ABD İran'a baskıyı artırmak için saldırı hazırlığında"
        "İsrail ve ABD İran'a baskıyı artırmak için saldırı hazırlığında"
        Bugün Ne Oldu? 5 Mayıs 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 5 Mayıs 2026'nın haberleri
        Enfeksiyon kapan parmağı kasığına dikildi
        Enfeksiyon kapan parmağı kasığına dikildi
        ABD: İran açıkça saldırgan taraftır
        ABD: İran açıkça saldırgan taraftır
        İran ekonomisi savaş ve ambargo kıskacında
        İran ekonomisi savaş ve ambargo kıskacında
        Trump: NATO bizim yanımızda değildi
        Trump: NATO bizim yanımızda değildi
        Azerbaycanlı kadının cansız bedenine ulaşıldı
        Azerbaycanlı kadının cansız bedenine ulaşıldı
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Vergi teşvikleriyle ilgili kanun teklifi: Kurumlar vergisi oranlarında indirim
        Vergi teşvikleriyle ilgili kanun teklifi: Kurumlar vergisi oranlarında indirim
        R.Madrid'de büyük kriz!
        R.Madrid'de büyük kriz!
        Galatasaray'da rota Bruno Fernandes!
        Galatasaray'da rota Bruno Fernandes!
        Modanın en çılgın akşamı Met Gala'dan görüntüler
        Modanın en çılgın akşamı Met Gala'dan görüntüler