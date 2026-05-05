Asgari ücret ara zam var mı? Asgari ücrete ara zam gelecek mi?
Asgari ücrete ara zamla ilgili gelişmeler yeniden gündeme gelirken, yılın ikinci yarısı yaklaşırken beklentiler de arttı. Bilindiği üzere ocak ayında asgari ücret brüt 33 bin 30 TL, net 28 bin 75 TL olarak belirlenmişti. Yeni döneme girilirken ara zam yapılıp yapılmayacağı ve olası artışın ne kadar olacağı merak ediliyor. Peki asgari ücrete ara zam gelecek mi, yeni rakam ne olacak? İşte detaylar…
Asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağı son dönemde en çok konuşulan konular arasında yer alıyor. Normal şartlarda asgari ücret, her yıl ocak ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarıyla belirleniyor. Ancak enflasyon ve artan yaşam maliyetleri nedeniyle bazı yıllarda yılın ikinci yarısında ek zam gündeme gelebiliyor. Peki 2026’da asgari ücrete ara zam yapılacak mı, yeni rakam ne olacak? İşte merak edilen soruların yanıtı…
ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM GELECEK Mİ?
Abdullah Güler, asgari ücrete ara zam tartışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. "Biz çalışanlarımızı, emeklilerimizi, dar ve sabit gelirlilerimizi desteklemeye devam edeceğiz. Ancak gündemimizde böyle bir çalışma yok" diyen Güler, enflasyon ve petrol fiyatlarındaki hareketliliğe de dikkat çekti. Dar ve sabit gelirli kesimlerin korunmaya devam edileceğini ifade eden Güler, mevcut koşullarda asgari ücrete yönelik ek bir zam planının bulunmadığını vurguladı.
ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?
1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak net asgari ücret 28 bin 75 lira 50 kuruş, brüt asgari ücret tutarı ise 33 bin 30 lira olarak belirlendi.
2026’da brüt ücretin 33 bin 30 TL’ye çıkmasıyla birlikte SGK primi ve işsizlik sigortası payları da arttı. Böylece asgari ücretin işverene maliyeti 39 bin 223 TL oldu.