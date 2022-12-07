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Asgari ücret artınca çalışanların vergisi azalacak

Asgari ücret görüşmeleri bugün resmen başlıyor. İşçi, memur tüm çalışanların asgari ücrete kadar olan kazançları bu yılın başından itibaren vergi dışı bırakıldı. Yeni asgari ücret, vergi indirimi dolayısıyla asgari ücretin üzerinde çalışanların eline geçen net ücretleri de artıracak. Habertürk’ten Ahmet Kıvanç asgari ücret artışıyla elde edilecek vergi avantajını yazdı

Asgari ücret artınca çalışanların vergisi azalacak

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2023 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek üzere çalışmalara bugün resmen başlıyor. Önceki yıllarda komisyon ikinci ve üçüncü toplantısını TÜRK – İŞ ile Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun ev sahipliğinde yaparak dördüncü toplantıda kararını açıklıyordu. Bu yıl toplantılar sadece Çalışma Bakanlığı’nda yapılacak. Komisyonun çalışmalarını gelecek hafta tamamlaması bekleniyor.

Yeni asgari ücret, asgari ücretle çalışanların yanı sıra işçi ve memur tüm çalışanları doğrudan ilgilendiriyor. Sebebi ise bu yıl uygulamaya konulan yeni vergi politikası.

Yıllardır işçi ve işveren sendikalarının talebi olan asgari ücretin vergi dışı bırakılması 2022 yılında hayata geçirildi. İşçi ve memur olmak üzere ücret geliri elde eden tüm çalışanların asgari ücrete kadar olan kazançları gelir vergisi ve damga vergisinden istisna edildi. Asgari geçim indirimi (AGİ) uygulaması ile sadece eşi çalışmayan ve 3 çocuklu çalışanlar eylül – ekim ayına kadar asgari ücret için vergi ödemekten kurtulurken, bu yıl evli bekâr, çocuklu çocuksuz ayrımı yapılmaksızın tüm çalışanların asgari ücrete kadar olan kazançları vergi dışı bırakıldı.

Asgari ücret ocak ayında belirlendiği gibi brüt 5004 TL, net 4253,40 TL olarak yıl boyunca sabit kalsaydı AGİ uygulamasına göre bekâr çalışanların yıllık vergi avantajı 3608 TL, eşi çalışmayan 3 çocuklu çalışanların yıllık vergi avantajı da 1807 TL olacaktı. Asgari ücretin temmuz ayında brüt 6.471, net 5.500 TL’ye çıkartılmasıyla vergi avantajı tüm çalışanlar için 1.563 TL arttı. Böylece bekâr işçiler bu yıl boyunca 5.171 TL, eşi çalışmayan 3 çocuklu işçiler de 3.370 TL vergiyi ödemekten kurtuldular.

YENİ ASGARİ ÜCRET NASIL ETKİLEYECEK?

Asgari ücretin 2023 yılında artırılmasıyla ücret ve maaş geliri elde eden tüm çalışanların vergi dışı bırakılacak kazanç tutarı da artacak.

Örneğin, bu yıl brüt ücreti 12 bin lira olan ve yıl boyunca sabit kalan bir kişinin net ücreti ocak ayında 9.255 TL iken ağustos ayından itibaren 8.504 liraya geriledi. Bu çalışandan 16 bin 444 lirası gelir vergisi, 570 lirası damga vergisi olmak üzere toplam 17.014 TL vergi kesildi.

Net asgari ücret 8500 liraya çıkarsa brüt asgari ücret de 10 bin lira olacak. Örneğimizdeki kişinin 2023 yılında hiç maaş zammı almadığını, vergi dilimlerinin de aynı kaldığını varsayalım. Bu kişinin 10 bin liraya kadar olan kazancından hiç gelir vergisi ve damga vergisi alınmayacak, ücretinin sadece aylık 2 bin liralık kısmı için vergi ödeyecek. Böylece aynı kazanç için 16.444 TL yerine 5.928 TL gelir vergisi, 570 TL yerine de 182 TL damga vergisi ödeyecek. Ödediği toplam vergi 17.014 TL’den 6.110 TL’ye düşecek.

VERGİDE İNDİRİM YAPILACAK MI?

Geçen yılki asgari ücret görüşmelerine tüm kazançların asgari ücrete kadar kısmının vergi dışı bırakılması damgasını vurdu. Bu yıl asgari ücret görüşmelerinden önce TÜRK – İŞ ile Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çalışma Bakanlığı ve Maliye Bakanlığına mektup yazarak verginin indirilmesi çağrısı yaptılar. Mektupta, brüt ücreti 13.043 TL olan bir çalışanın eline ocak ayında net 10.000 TL geçerken aralık ayında bu rakamın 9.143 TL’ye düştüğü, nisan ayında ikinci, ağustos ayında ise üçüncü vergi dilimine girdiği belirtildi. Mektupta, gelir vergisi tarifesinin ilk basamağının geçmiş yıllarda olduğu gibi yıllık brüt asgari ücretin belirli bir miktar üzerinde tespit edilmesi, diğer vergi tarifesi oranlarının da ilk dilim baz alınarak çalışanlar lehine güncellenmesi talep edildi. Mektupta ayrıca sendikalı işletmelere pozitif ayrımcılık yapılması istendi. HAK – İŞ de ücretlilerden alınan gelir vergisinin yüzde 10 ile sınırlandırılması çağrısında bulundu.

Son yıllarda ortalama ücretlerdeki artışın asgari ücret artışının altında kalması nedeniyle asgari ücret ortalama ücret haline gelmeye başladı. Asgari ücretin üzerinde ücretle çalışanların alım gücünün artırılabilmesi için çözüm önerileri vergi indiriminde yoğunlaşıyor. Bu yılki asgari ücret görüşmelerinde vergi indirimi talepleri ön planda olacak görünüyor.

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