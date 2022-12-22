Dolar bazında zirvede

Milyonların merakla beklediği asgari ücrette zam süreci tamamlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bizzat açıkladığı rakama göre, 2023'te asgari ücret net 8 bin 506 TL, brüt 10 bin 8 TL oldu.

Böylece, asgari ücret için belirlenen rakam, Türk-İş'in resmi teklifi olan 9 bin TL'nin altında kalmış oldu.

Yeni asgari ücrette yıllık ortalama artış yüzde 75 olurken, açıklanan rakamın dolar karşılığı da dikkat çekiyor.

Öyle ki, asgari ücret dolar bazında bugünkü kurla 457 dolara çıktı. Böylece dolar bazında 2002'den bu yana en yüksek rakama ulaşıldı.

YIL İÇİNDE GERİLEYEBİLİR

Ancak Orta Vadeli Plan'daki (OVP) 2023 ortalama dolar kurunun 21.5 TL olduğu dikkate alınırsa, 8 bin 506 TL'lik rakam yıl içinde 395 dolara gerileyecek.