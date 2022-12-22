Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Sosyal Güvenlik
ABONE OL

Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

2023 yılında uygulanacak net asgari ücret yüzde 54.7 artışla 8 bin 506.8 TL oldu. Brüt 10 bin 8 TL'ye yükselen yeni asgari ücretin işverene toplam maliyeti 11 bin 759.4 TL olacak  

Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?
Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

2023 yılı için uygulanacak net asgari ücret yüzde 54.7 artışla brüt 10 bin 8 TL, net ise 8 bin 506.8 TL oldu. Yeni asgari ücretin işverene toplam maliyeti 11 bin 759.4 TL olacak.

Bu tutarın bin 551.2 TL'sini SGK primindeki işveren payı, 200.2 TL'sini işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.

Asgari ücret ne oldu?
Birim: TL Ocak Temmuz 2023
Brüt asgari ücret 5004 6,471.0 10,008.0
SGK primi işçi payı 700.6 905.9 1,401.1
İşsizlik sigortası primi işçi payı 50.0 64.7 100.1
Net asgari ücret 4253.4 5,500.4 8,506.8
SGK primi işveren payı 775.6 1,003.0 1,551.2
İşsizlik sigortası primi işveren payı 129.4 200.2
İşverene maliyet 5879.7 7,603.4 11,759.4
Temmuza göre artış oranı (%) 54.6
Ocak ayına göre artış oranı (%) 100.0

Mevcut asgari ücretin işverene toplam maliyeti 7 bin 603.4 lira düzeyindeydi. Yeni asgari ücretin işverene maliyeti yüzde 54.65 arttı.

TARAFLAR ANLAŞAMADI, RAKAMI CUMHURBAŞKANI AÇIKLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi´nde düzenlediği basın toplantısına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile işveren kesimini temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanı Özgür Burak Akkol da katılırken, asgari ücret tekliflerini 9 bin lira olarak açıklayan Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ise yer almadı.

Erdoğan, "Ne emekçilerimizin haklarının yenmesine ne de işverenlerimizin üzerine altından kalkamayacakları bir yükün bindirilerek istihdamın zarar görmesine rıza gösteririz" dedi.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İş dünyası asgari ücreti değerlendirdi
SOSYAL GÜVENLİK İş dünyası asgari ücreti değerlendirdi
TİSK Başkanından açıklama: Asgari ücret bir taban ücrettir
SOSYAL GÜVENLİK 'Asgari ücret bir taban ücrettir'
Son dakika haberi Yeni asgari ücret: Net 8 bin 500 TL
SOSYAL GÜVENLİK Yeni asgari ücret belli oldu
Asgari ücret bugün belli oluyor
SOSYAL GÜVENLİK Asgari ücrete “destek” olacak mı?
Asgari ücret zammında son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücretin yarın açıklanacağını duyurdu! 2023 asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak ve ne zaman açıklanacak?
SOSYAL GÜVENLİK ''Asgari ücreti yarın açıklayacağız''
TBMM tatil kararı aldı EYT yasası 2023 yılına kaldı! EYT son dakika gelişmeleri bugün: EYT'de son durum nedir, ne zaman çıkacak?
SOSYAL GÜVENLİK EYT 2023'e kaldı
ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA | Asgari ücret zammı belli oluyor! 2023 yeni asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak ve ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
SOSYAL GÜVENLİK Gözler asgari ücret masasında
İşçi memurun vergisi inecek mi? - Ekonomi Haberleri
SOSYAL GÜVENLİK İşçi memurun vergisi inecek mi?
Bakan Bilgin'den son dakika EYT ve asgari ücret zammı açıklaması! - Son Dakika Ekonomi Haberleri
SOSYAL GÜVENLİK Bakan Bilgin'den EYT ve asgari ücret açıklaması
EYT'DE SON DAKİKA | Merak edilen sorular ve cevapları: EYT'linin eksik prim günü nasıl hesaplanacak, 18 yaşından önce işe girenler düzenlemeden nasıl yararlanacak?
SOSYAL GÜVENLİK EYT’de merak edilen sorular

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.