Asgari ücret toplantısı ne zaman? 2026 Ocak asgari ücret ne kadar olacak?
Asgari ücrette zam toplantıları başlıyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını aralık ayının ikinci haftasında gerçekleştirecek. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz yıl asgari ücret yüzde 30 artışla net 22 bin 104 lira olarak belirlenmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sürece ilişkin, "Bu yıl da aralık ayının başlarında Asgari Ücret Tespit Komisyonu'muzu toplayarak işçi ve işveren temsilcilerimizle yeniden bir araya geleceğiz." ifadelerini kullandı. Peki, "Asgari ücret toplantısı ne zaman? 2026 Ocak asgari ücret ne kadar olacak?" İşte Ocak 2026 asgari ücrette ilk toplantı tarihi...
Asgari ücret zammında yaşanan son dakika gelişmeleri, kamuoyunun gündemini meşgul etmeye başladı. Asgari ücrette zam senaryoları netleşmeye başlarken, Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantı tarihi belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Asgari Ücret Tespit Komisyonu sosyal diyaloğun en önemli mekanizmalarından bir tanesi. Biz masada üç kesimi de görmek istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Peki, "Asgari ücret ilk toplantısı ne zaman? 2026 Ocak asgari ücret ne kadar olacak?" İşte detaylar...
ASGARİ ÜCRETTE İLK TOPLANTI NE ZAMAN?
Asgari ücrette ilk toplantı tarihi belli oldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 12 Aralık Cuma günü saat 14.00'te Çalışma Bakanlığı'nda gerçekleştirecek.
2026 OCAK ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
Merkez Bankası’nın enflasyon tahminleri doğrultusunda önümüzdeki yıl uygulanacak asgari ücrete yüzde 24-33 aralığında artış yapılması bekleniyor. Buna göre 2026 yılında uygulanacak asgari ücretin 27 bin 319 lira ile 29 bin 399 lira arasında olması bekleniyor.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun cuma günü gerçekleştirilecek toplantısında işçi ve işveren tarafının beklentileri masaya gelecek. Buna göre asgari ücrete yüzde 25 artış yapılırsa 27 bin 630, yüzde 30 artış gerçekleşirse 28 bin 735, yüzde 35 zam halinde 29 bin 800, yüzde 40 artış olması durumunda 30 bin 950 TL olacak.
En güçlü senaryo asgari ücrete yüzde 30’luk bir artış yapılması yönünde. Bu gerçekleşirse 2026’da uygulanacak asgari ücret 28 bin 735 TL olacak.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantı sürecinde işveren ve işçi sendikaları arasında bir uzlaşı ihtimali de zayıf görülüyor. Telaffuz edilen rakam ise çalışanı rahatlatacak ve memnun edecek düzeyde değil ancak mevcut durumun devamı alarak değerlendiriliyor.
Yeni yılda uygulanacak asgari ücret zammının ne olacağına ilişkin çeşitli tahminler bulunuyor.
ASGARİ ÜCRETTE ZAM TAHMİNLERİ
- Yüzde 20 zamla brüt 31.206,60 TL net 26.525,60 TL
- Yüzde 25 zamla brüt 32.506,88 TL net 27.630,84 TL
- Yüzde 30 zamla brüt 33.807,15 TL net 28.736,07 TL olacağı tahmin ediliyor.
ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?
Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.
Komisyon, yeni asgari ücret çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor.
Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde ise başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.
