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Asgari ücret ne kadar? AGİ ücretleri ne kadar? İşte 2020 Asgari ücret ve AGİ tablosu!

Asgari ücrette ve Asgari Geçim İndirimi ücretlerinde 2020 yılı rakamları belli oldu. Asgari ücretin açıklanmasının ardından çalışanlar 2020 Asgari geçim indirimi (AGİ) ödemelerinin ne kadar olacağını araştırıyor. İşte yanıtlar...

Asgari ücret ne kadar?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ile Aile Çalışma ve Hizmetler Bakanlığı yaptığı toplantının ardından 2020 yeni asgari ücret zammı belli oldu. Asgari ücret yüzde 15,03 oranında artarken Asgari Geçim İndirimi de aynı oranda artırıldı.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, asgari ücretin beklenen enflasyon oranının yüzde 3 üzerinde olmak üzere yüzde 15,03 oranında artırıldığını belirtti. Bakan Selçuk, asgari ücretin brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324,70 lira olduğunu açıkladı.

ASGARİ ÜCRET 2020 TABLOSU

Brüt 2.943 lira olan asgari ücretin 2020 yılı tablosu da belli oldu. İşte 2020 asgari ücret tablosu: 

Brüt Ücret2.943,00 TL
Sigorta Primi İşçi Payı412,02 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı29,43 TL
Gelir Vergisi Matrahı2.501,55 TL
Gelir Vergisi375,23 TL
Damga Vergisi22,34 TL
Kesintiler Toplamı839,02 TL
Asgari Geçim İndirimi (Bekâr ve Çocuksuz)220,73 TL
NET ÜCRET (Asgari Ücret + AGİ Dahil)2.324,70 TL

 ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (AGİ) NEDİR?

2007’den önce vergi iade zarfları vardı. Tüm çalışanlar yıl boyu alışverişlerinde topladıkları fiş ve faturaları zarfa yazıp işyerlerine verip vergi iadesi alıyorlardı. 2007’den itibaren vergi iadesi kaldırılarak yerine AGİ uygulaması geldi. İşverenler, çalışanların ücretleri üzerinden hesapladıkları vergiyi, AGİ kadar daha az ödüyorlar vergi dairesine. Hesaplanan AGİ’yi de çalışana net ücretlerine ilaveten ödüyorlar. AGİ’nin hesabı ise asgari ücret üzerinden yapılıyor. AGİ’den kaynaklı çalışana ödenecek yıllık tutar; yıllık asgari ücretin yarısına yüzde 15 oranı uygulanarak bulunuyor.

AGİ 2020 TUTARI NE KADAR?

Asgari ücret zammının ardından AGİ'nin 2020 yılı en düşük tutarı 220,73 TL, en yüksek tutarı 375,23 TL olarak hesaplandı.

İşte çalışanın medeni durumu ve çocuk sayısına göre AGİ tablosu:

Asgari Geçim İndirimi (AGİ) 2020 Hesaplama
(01.01.2020 - 31.12.2020)

Medeni DurumAylık Tutar
Bekar220,73TL
Evli eşi çalışmayan264,87 TL
Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu297,98 TL
Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu331,09 TL
Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu375,23 TL
Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu375,23 TL
Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu375,23 TL
Evli eşi çalışan220,73 TL
Evli eşi çalışan 1 çocuklu253,83 TL
Evli eşi çalışan 2 çocuklu286,94 TL
Evli eşi çalışan 3 çocuklu331,09 TL
Evli eşi çalışan 4 çocuklu353,16 TL
Evli eşi çalışan 5 çocuklu375,23 TL

 

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