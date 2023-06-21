Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Sosyal Güvenlik İşçi
ABONE OL

Askerlik ve doğum borçlanmasına dikkat!

Yeni asgari ücretin belirlenmesiyle vatandaşın devlete olan birçok ödeme ve yükümlülükleri ile devletten olan hakları değişecek. İşsizlik maaşından kısa çalışma ödeneğine, askerlikten doğum borçlanmasına kadar birçok değişiklik olacak. Habertürk’ten Ahmet Kıvanç, asgari ücretin neleri etkileyeceğine ilişkin merak edilenleri yazdı

Askerlik ve doğum borçlanmasına dikkat!

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ikinci toplantısının ardından yeni asgari ücret belli oldu. Brüt asgari ücret 13.414,50 TL, net asgari ücret de 11.402,33 TL oldu. Asgari ücretin işverene maliyeti ise 15.762,04 TL’ye yükseldi.

Yeni asgari ücret 1 Temmuz’dan geçerli olmak üzere uygulanacak. Asgari ücretle çalışanlar yeni tutar üzerinden ilk ücretlerini 31 Temmuz’da alacaklar.

Asgari ücret milyonlarca kişiyi doğrudan veya dolaylı olarak ilgilendiriyor. Bunların başında devlete olan bazı ödemeler ve yükümlülükler ile vatandaşın devletten aldığı haklar geliyor.

İŞSİZLİK MAAŞI HEMEN ARTACAK MI?

İşsizlik ödeneği son 4 aylık ortalama ücretin yüzde 40’ı oranında ödeniyor ve brüt asgari ücretin yüzde 80’ini aşamıyor. En düşük işsizlik ödeneği net 3.973 TL’den 5.325 TL’ye, en yüksek işsizlik ödeneği ise 7.945 TL’den 10.650 TL’ye çıkacak.

Halen işsizlik ödeneği almakta olanlardan, işsiz kaldığı tarih itibarıyla son 4 aylık ortalama brüt ücreti 20 bin liranın altında kalanların işsizlik ödeneği değişmeyecek. Önceki belirlenmiş tutarı almaya devam edecekler.

İşsiz kaldığı tarih itibarıyla son 4 aylık ortalama ücreti 20 bin lira olan kişilerin işsizlik ödenekleri ise artacak. Örneğin, son 4 aylık ortalama brüt ücreti 30 bin lira olan kişinin hakkı 11.909 TL olduğu halde, tavan uygulaması nedeniyle 7.945 TL işsizlik ödeneği alabiliyor. Bu kişinin kalan işsizlik ödeneği, temmuz ayından sonra yeni tavan olan 10.650 TL üzerinden ödenecek.

İşsizlik maaşı ne olacak?
Eski Yeni
En düşük 3.973 TL 5.325 TL
En yüksek 7.945 TL 10.650 TL

Kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) de 12 aylık ortalama ücretin yüzde 60’ı oranında ödeniyor. Ödenek tutarı asgari ücretin yüzde 150’sini aşamıyor. Buna göre, KÇÖ tavanı 14.898 TL’den 19.968 TL’ye yükselecek.

Halen KÇÖ almakta olan kişilerden, 12 aylık ortalama brüt ücreti 30 bin liranın altında olanların ödenekleri değişmeyecek, 30 bin liranın üzerindekilerin ödenekleri ise temmuz ayından sonra yeni tavanı aşmamak şartıyla artacak.

Kısa çalışma ödeneği ne olacak?
Eski Yeni
En yüksek KÇÖ 14.898 TL 19.968 TL

ASKERLİK VE DOĞUM BORÇLANMASINA DİKKAT!

Askerlik ve doğum borçlanma primleri, vatandaşın kendisince belirlenen prime esas kazanç tutarı üzerinden belirleniyor. Ancak, en düşük kazanç tutarı asgari ücretten az olamıyor. Bu nedenle, asgari ücretteki artışa paralel olarak Sosyal Güvenlik Kurumu’na yapılan hizmet borçlanmalarında prim maliyetleri yüzde 34 oranında artacak.

Mevcut asgari ücret üzerinden 1 günlük borçlanma için en düşük prim tutarı 106.75 TL iken yeni asgari ücret üzerinden 143.08 TL olacak. Böylece 18 aylık askerlik borçlanması için ödenecek prim tutarı 57.645 TL’den 77.263 TL’ye yükselecek.

Askerlik borçlanmasının maliyeti ne olacak?
Eski Yeni
540 günlük borçlanma 57.645 TL 77.263 TL

Kadınlar sigortalı çalışmaya başladıkları tarihten sonra doğan çocukları için 2 yıla kadar olan dönemde boşta geçen sürelerini borçlanabiliyorlar. Bir kadın üç çocuk için toplam 6 yıla kadar borçlanma yapabiliyor.

Bir çocuk için 720 günlük borçlanmanın maliyeti 76.860 TL’den 103.072 TL’ye çıkacak. Borçlanma maliyeti 26.212 TL artacak.

Doğum borçlanmasının maliyeti ne olacak?
Eski Yeni
720 günlük borçlanma 76.860 TL 103.072 TL

Yakın zamanda askerlik veya doğum borçlanması yapmayı planlayanlar, 30 Haziran’a kadar e-Devlet üzerinden borçlanma başvurusu yaptıkları takdirde maliyet artışından etkilenmeyecekler. Primi yeni asgari ücret üzerinden değil, 30 Haziran’a kadar yürürlükte olan mevcut asgari ücret üzerinden yapacaklar.

65 YAŞ AYLIĞI VE ENGELLİ AYLIĞINDA MUHTAÇLIK KRİTERİ

2022 Sayılı Kanun uyarınca aylık 2.604 TL 65 yaş aylığı, 1.738 TL ile 2.609 TL arasında da engelli aylığı veriliyor. Her iki aylık da memur maaş katsayısına paralel olarak artıyor.

Ancak, 65 yaş aylığı ve engelli aylığı bağlatmak için başvuru yapanların muhtaç olup olmadığını belirlemek için muhtaçlık kriterine bakılıyor. Hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 3’te 1’inden az olanlar muhtaç kabul ediliyor. Eski asgari ücrete göre 2.835 TL olan muhtaçlık kriteri yeni asgari ücretle 3.800 TL’ye çıkacak.

ASGARİ ÜCRETLİLERİN KIDEM TAZMİNATI ARTACAK

Kıdem tazminatı son ücret üzerinden ödeniyor. Asgari ücretle çalışanların bir yıllık hizmet karşılığı halen 10.008 TL olan kıdem tazminatları, yeni asgari ücretle 13.414 TL’ye çıkacak. Asgari ücretlilerin yeni kıdem tazminatından yararlanabilmesi için temmuz ayında çalışıp ücretlerini 31 Temmuz’da yeni asgari ücret üzerinden almaları gerekiyor.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Asgari ücret vergiyi nasıl etkileyecek? 2023 Temmuz asgari ücret zammı ile vergiler ne kadar artacak?
SOSYAL GÜVENLİK Asgari ücret vergiyi nasıl etkileyecek?
Asgari ücrette 3. toplantı başladı
SOSYAL GÜVENLİK Asgari ücrette 3. toplantı başladı
Bakan Işıkhan'dan son dakika asgari ücret zammı açıklaması
SOSYAL GÜVENLİK Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
Son dakika haberleri: Asgari ücrette ikinci toplantı sona erdi! 2023 Yeni asgari ücret ne kadar olacak? - Ekonomi Haberleri
SOSYAL GÜVENLİK Asgari ücrette ikinci toplantı sona erdi
Gözler asgari ücret ve memur maaşı zammında! 2023 Asgari ücret ile memur maaşı arasında denge sağlanacak mı?
SOSYAL GÜVENLİK Gözler asgari ücret ve maaş zammında
Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli
SOSYAL GÜVENLİK Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli
SON DAKİKA: Emekli maaşı ve emekli kurban bayramı ikramiyelerinin ödeme tarihi belli oldu - Ekonomi Haberleri
SOSYAL GÜVENLİK Emekli maaş ve ikramiyelerinin ödeme tarihi belli ...
Son dakika: Emeğe serbest dolaşım hakkı için soruşturma
SOSYAL GÜVENLİK Gözler “ayartmama" anlaşmalarında
Yaş büyüterek emekli olunur mu? Çocuğun yaşını düzeltmek için beklemeyin! - Emeklilik haberleri
SOSYAL GÜVENLİK Yaş büyüterek emekli olunur mu?
Son dakika: Asgari ücrette ikinci toplantının tarihi belli oldu! 2023 Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci kez ne zaman toplanacak?
SOSYAL GÜVENLİK Asgari ücrette ikinci toplantının tarihi belli oldu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.