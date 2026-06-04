Asgari ücret Temmuz ara zam 2026: Asgari ücrete ara zam gelecek mi, ne kadar olacak?
Türkiye'de milyonlarca çalışan temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Ocak 2026'da belirlenen net asgari ücret sonrası gözler yeniden enflasyon verileri ve ekonomi yönetiminden gelecek açıklamalara çevrilirken, "Asgari ücrete ara zam gelecek mi?" sorusu gündemin üst sıralarında yer alıyor. Temmuz ayına yaklaşılırken olası zam senaryoları, beklentiler ve son gelişmeler yakından takip ediliyor. İşte 2026 Asgari ücret ara zammı son dakika gelişmeleri...
Asgari ücrette temmuz zammı beklentisi yeniden gündeme taşındı. Milyonlarca çalışan, açıklanacak 6 aylık enflasyon verilerinin ardından ara zam ihtimalinin netleşmesini beklerken, olası zam oranları ve yeni maaş hesaplamaları araştırılıyor. Peki asgari ücrete ara zam yapılacak mı, temmuzda yeni ücret ne kadar olabilir? İşte çalışanların gündemindeki kritik süreçte son durum ve konuşulan senaryolar…
TEMMUZDA ASGARİ ÜCRETE ZAM YAPILACAK MI?
Asgari ücrete temmuz ayında ek zam yapılmasına yönelik Bakan Işıkhan'dan ya da hükümetten bir açıklama gelmedi. Açıklama gelmesi durumunda haberimize eklenecektir.
YENİ YILDA ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?
Yeni yılda brüt 33 bin 30 lira, net 28 bin 75 lira 50 kuruş olarak belirlenen asgari ücretin işverene aylık maliyeti 40 bin 874 lira 63 kuruş oldu.
Brüt asgari ücrete, 7 bin 184 lira 3 kuruş SGK primi (işveren payı) ile 660 lira 60 kuruş işveren işsizlik sigorta primi kalemleri de eklenince yeni asgari ücretin bir işçi için işverene aylık maliyeti 40 bin 874 lira 63 kuruş oldu.