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Asgari ücret zammı için KRİTİK GÜN! Temmuz 2022 Asgari ücret zammı bugün açıklanacak mı? Yeni asgari ücret zam oranı ne kadar olacak?

Asgari ücret son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından asgari ücrete zam yapılacağının müjdesini vermişti. Hükümet, işçi ve işverenleri bir araya getiren Asgari Ücret Tespit Komisyonu asgari ücrete yapılacak artış oranını belirlemek için toplandı. Toplantının ardından Bakan Vedat Bilgin 30 Haziran gününde kararın verileceğini işaret etti. İşte, 2022 asgari ücret zammından son dakika gelişmeleri...

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  • SON DAKİKA | Asgari ücret zammı için KRİTİK GÜN! Temmuz 2022 Asgari ücret zammı açıklandı mı, bugün saat kaçta açıklanacak? Yeni asgari ücret zam oranı ne kadar olacak? Brüt ve net Temmuz asgari ücret ne kadar, kaç TL oldu?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücret zammı açıklanmasının ardından Asgari Ücret Tespit Komisyonu 29 Haziran 2022 tarihinde toplandı. Hükümet, işçi ve işverenlerin katılımıyla gerçekleştirilen toplantının ardından Bakan Vedat Bilgin 30 Haziran günü kararın verileceğini işaret ederken "Asgari ücret zammı ne zaman, saat kaçta açıklanacak ve zam oranı ne kadar olacak?" soruları gündeme geldi. Temmuz ayında yapılacak asgari ücret ara zammıyla birlikte işsizlik maaşları, genel sağlık sigortası primleri, doğum borçlanması, engelli aylığı, rapor ücretleri ve 65 yaş üstü aylıkları gibi pek çok alanda değişiklik gözlemlenecek. İşte, 2022 asgari ücret zammı son dakika gelişmeleri...
  • SON DAKİKA | Asgari ücret zammı için KRİTİK GÜN! Temmuz 2022 Asgari ücret zammı açıklandı mı, bugün saat kaçta açıklanacak? Yeni asgari ücret zam oranı ne kadar olacak? Brüt ve net Temmuz asgari ücret ne kadar, kaç TL oldu?

    ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TOPLANDI

    İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022'nin ikinci altı ayında asgari ücrete yapılacak artışı belirlemek üzere toplandı.

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in başkanlığında, Bakanlığın Reşat Moralı Salonu'ndaki toplantıda, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkanı Ergün Atalay ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol da yer aldı.

    Toplantıda, işçi kesimi adına TÜRK-İŞ, işveren kesimi adına TİSK asgari ücrette yapılacak artışa dair görüş ve önerilerini sunacak.

    TOPLANTI ÖNCESİ AÇIKLAMALAR

    Toplantı açılışında açıklamada bulunan TÜRK-İŞ Başkanı Atalay ocak ayında asgari ücrete güzel bir zam yapıldığını ancak bu zammın 3 ayda enflasyonla eridiğini belirtti. Atalay "Temennim oluşan enflasyon çerçevesinde kamuoyunu, asgari ücretliye nefes aldıracak bir düzenleme yapılmasıdır" dedi.

    TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ise ellerini taşın altına koymaya hazır olduklarını belirtti ve "Dengeli bir rakamda anlaşacağımızı ümit ediyorum" dedi.
  • SON DAKİKA | Asgari ücret zammı için KRİTİK GÜN! Temmuz 2022 Asgari ücret zammı açıklandı mı, bugün saat kaçta açıklanacak? Yeni asgari ücret zam oranı ne kadar olacak? Brüt ve net Temmuz asgari ücret ne kadar, kaç TL oldu?

    ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Türkiye'de şirketlerin yüzde 137 oranında kâr ettiğini belirterek "Üretimde sosyal barışı sağlamadan büyümeye devam edemez, üretmeden büyümesi mümkün değildir. Paylaşarak büyüyeceğiz. Konjonktürel yaşanan dalgaların negatif etkilerini ortadan kaldıracağız. Bugün geldiğimiz ortamda çalışanlarımızın enflasyon karşısında korunması bizim görevimizdir, bunu yapmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

    Bakan Bilgin komisyon çalışmalarının bugün (30 Haziran 2022 Perşembe) sonuçlanacağını ümit ettiğini belirtti.
  • SON DAKİKA | Asgari ücret zammı için KRİTİK GÜN! Temmuz 2022 Asgari ücret zammı açıklandı mı, bugün saat kaçta açıklanacak? Yeni asgari ücret zam oranı ne kadar olacak? Brüt ve net Temmuz asgari ücret ne kadar, kaç TL oldu?

    ŞU ANDA 4.253 LİRA

    2021'de brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira olarak uygulanan asgari ücret yüzde 50'lik artışla 2022 yılı için brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira olarak belirlenmişti.

    Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 5 bin 879 lira 70 kuruş düzeyinde. Bunun 5 bin 4 lirasını brüt asgari ücret, 775 lira 62 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 100 lira 8 kuruşunu ise işveren işsizlik sigorta fonu kalemi oluşturuyor.
  • SON DAKİKA | Asgari ücret zammı için KRİTİK GÜN! Temmuz 2022 Asgari ücret zammı açıklandı mı, bugün saat kaçta açıklanacak? Yeni asgari ücret zam oranı ne kadar olacak? Brüt ve net Temmuz asgari ücret ne kadar, kaç TL oldu?

    AÇLIK SINIRININ ALTINDA

    TÜRK-İŞ dün haziran ayı açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının sonuçlarını yayımladı. Buna göre haziranda 4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı 20.818 liraya yükseldi. Açlık sınırı ise 6.391 lirayla asgari ücretin 2.137 TL üzerine tırmandı. Haziranda bekar bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ ise aylık 8.313 TL’ye yükseldi.

    Mayıs ayında yoksulluk sınırı 19.602 TL, açlık sınırı ise 6.017 TL olarak açıklanmıştı.
  • SON DAKİKA | Asgari ücret zammı için KRİTİK GÜN! Temmuz 2022 Asgari ücret zammı açıklandı mı, bugün saat kaçta açıklanacak? Yeni asgari ücret zam oranı ne kadar olacak? Brüt ve net Temmuz asgari ücret ne kadar, kaç TL oldu?

    ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM GELECEK?

    Ahmet Kıvanç, asgari ücrete ara zam konusu ile ilgili merak edilenlere açıklık getirdi. Peki, senaryolara göre asgari ücret ne kadar artacak? Yüksek artış için işçi priminde indirim yapılacak mı? Küçük işletmelerin yükünü hafifletmek için nasıl bir yöntem uygulanacak? Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberi...
  • SON DAKİKA | Asgari ücret zammı için KRİTİK GÜN! Temmuz 2022 Asgari ücret zammı açıklandı mı, bugün saat kaçta açıklanacak? Yeni asgari ücret zam oranı ne kadar olacak? Brüt ve net Temmuz asgari ücret ne kadar, kaç TL oldu?

    YENİ ASGARİ ÜCRET NE OLUR?

    Şu an asgari ücret brüt 5004 TL. Bu tutardan 700.56 TL SGK primi işçi payı, 50.04 TL de işsizlik sigortası primi işçi payı olmak üzere toplam 750.60 TL kesiliyor. İşveren ayrıca 775.62 TL SGK primi, 100.08 TL işsizlik sigortası primi olmak üzere 875.70 TL prim ödüyor. Böylece asgari ücretin işverene maliyeti 5.879.70 TL’ye ulaşıyor.

    Brüt asgari ücrete yüzde 20 oranında zam yapıldığında asgari ücret brüt 6004.80 TL, net 5104.08 TL’ye çıkacak.

    Yüzde 25 artışla asgari ücret brüt 6.255 TL, net 5316.75 TL;

    Yüzde 30 artışla brüt 6505.40 TL, net 5742.09 TL;

    Yüzde 35 artışla da brüt 6755.40 TL, net 5742.09 TL’ye yükselecek.
  • SON DAKİKA | Asgari ücret zammı için KRİTİK GÜN! Temmuz 2022 Asgari ücret zammı açıklandı mı, bugün saat kaçta açıklanacak? Yeni asgari ücret zam oranı ne kadar olacak? Brüt ve net Temmuz asgari ücret ne kadar, kaç TL oldu?

    PRİM İNDİRİMİ OLACAK MI?

    Asgari ücretteki artışın maliyetinin bir kısmının devlet tarafından üstlenilmesi halinde işçiye daha yüksek artış mümkün olacak.

    Örneğin, brüt ücret yüzde 20 artırılıp, işçi primi 10 puan indirildiğinde işçinin net ücreti 600 lira daha fazla artacak ve 5704 liraya çıkacak. Net ücretteki artış oranı yüzde 34’e ulaşacak.

    İşçi priminin 10 puan indirilmesi durumunda brüt ücret yüzde 25 arttığında net ücret yüzde 40; yüzde 30’luk artışta net ücret yüzde 45; yüzde 35’lik artışta da net ücrette yüzde 51 oranında artış olacak.
  • SON DAKİKA | Asgari ücret zammı için KRİTİK GÜN! Temmuz 2022 Asgari ücret zammı açıklandı mı, bugün saat kaçta açıklanacak? Yeni asgari ücret zam oranı ne kadar olacak? Brüt ve net Temmuz asgari ücret ne kadar, kaç TL oldu?

    ASGARİ ÜCRET ARTIŞI NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

    Kanuna göre, yeni asgari ücret, Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararının Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihi izleyen ayın başından geçerli olmak üzere uygulanıyor. Karar 30 Haziran’a kadar Resmi Gazete’de yayımlanırsa yeni asgari ücret 1 Temmuz’dan itibaren uygulanacak. İşçiler, temmuz ayının sonunda artırılmış tutar üzerinden ücret alacaklar.

    Komisyon kararının Resmi Gazete’de yayımlanması temmuz ayına kalırsa yeni tutar 1 Ağustos’tan itibaren uygulanacak. Ancak, sürpriz yaşanmaz ise hazırlıklar kararın 30 Haziran’a kadar yayımlanıp, 1 Temmuz’dan itibaren uygulanması yönünde.

    İşçi priminde indirim kararı alınırsa kanun değişikliği gerekiyor. Kanun değişikliğinin temmuz ayında yapılması, yeni asgari ücretin 1 Temmuz’dan geçerli olmasına engel teşkil etmeyecek.
  • SON DAKİKA | Asgari ücret zammı için KRİTİK GÜN! Temmuz 2022 Asgari ücret zammı açıklandı mı, bugün saat kaçta açıklanacak? Yeni asgari ücret zam oranı ne kadar olacak? Brüt ve net Temmuz asgari ücret ne kadar, kaç TL oldu?

    KÜÇÜK İŞLETMELER NASIL GÖZETİLECEK?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çalışma Bakanlığı’nın, belli sayıya kadar personel çalıştıran işverenleri gözetecek bir yöntem geliştireceğini söyledi. Nasıl bir yöntem uygulanacağı henüz bilinmiyor. 2016 – 2021 yıllarını kapsayan dönemde işverene her ay 75 – 100 TL gibi tutarlarda asgari ücret desteği veriliyordu. Bu yıl son verilen asgari ücret desteğinin, işçi sayısı az olan küçük işletmeler için yeniden getirilmesi mümkün bulunuyor.

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