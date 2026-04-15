Asgari ücret zammı son durum: Temmuz'da asgari ücret ne kadar olacak?
Asgari ücrette temmuz ayına yönelik ara zam beklentisi, çalışanların gündemindeki yerini koruyor. Ocak ayında net 28 bin 75 TL olarak belirlenen ücretin ardından, artan enflasyon ve yaşam maliyetleri nedeniyle "ara zam yapılacak mı?" sorusu yeniden öne çıktı. Önceki yıllarda hayata geçirilen temmuz düzenlemeleri, 2026 için de beklentileri artırırken, gözler hükümetten gelecek olası açıklamalara çevrildi. Peki, 2026 Temmuz asgari zam gelecek mi? Asgari ücret ne kadar olacak? İşte asgari ücret ara zammında son durum...
Milyonlarca asgari ücretli, temmuz ayında yapılması muhtemel ara zamma odaklandı. Yıl başında açıklanan net 28 bin 75 TL’lik ücretin alım gücündeki değişim, zam beklentisini güçlendirirken, “asgari ücret artacak mı, ne kadar olacak?” soruları yoğun şekilde araştırılıyor. Ekonomi yönetiminin atacağı adımlar merakla beklenirken, temmuz zammına ilişkin senaryolar da gündemdeki sıcaklığını artırıyor. İşte güncel bilgiler...
TEMMUZDA ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ?
Asgari ücrete temmuz ayında ek zam yapılmasına yönelik Bakan Işıkhan'dan yada hükümetten bir açıklama gelmedi. Bazı uzmanlar, Temmuz ayında asgari ücretin ikinci zam yapılma olasılığının bulunduğunu ifade etti. Ancak konuyla ilgili resmi bir bilgi bulunmuyor.
YENİ YILDA ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?
Yeni yılda brüt 33 bin 30 lira, net 28 bin 75 lira 50 kuruş olarak belirlenen asgari ücretin işverene aylık maliyeti 40 bin 874 lira 63 kuruş oldu.
Brüt asgari ücrete, 7 bin 184 lira 3 kuruş SGK primi (işveren payı) ile 660 lira 60 kuruş işveren işsizlik sigorta primi kalemleri de eklenince yeni asgari ücretin bir işçi için işverene aylık maliyeti 40 bin 874 lira 63 kuruş oldu.
ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ ARTIRILDI
Yeni asgari ücret rakamıyla devletin her bir asgari ücretli için işverenlere verdiği asgari ücret desteği de 1000 liradan 1270 liraya çıkarıldı.