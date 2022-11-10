BAKAN BİLGİN'DEN SON DAKİKA ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kabine toplantısı sonrası gündemdeki konularla ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bakan Bilgin, asgari ücretin belirlenmesi konusunda ise, "Asgari ücret benim veya herhangi birisinin açıklayacağı bir konu değil. Asgari Ücret Tespit Komisyonunu Aralık ayında toplayacağım, orada hepsini konuşacağız" dedi.

Asgari ücret için işverene ek destek ve teşvikler verilip verilmeyeceğiyle ilgili soruya ise "Bunların hepsi komisyonda konuşulacak konulardır" diyerek cevap verdi.