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Asgari ücret zammında yaşanan son dakika gelişmeleri!

Milyonlarca asgari ücretli, gözünü aralık ayında gerçekleşecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısına çevirdi. Asgari ücret bilindiği gibi günlük olarak belirlenmektedir. Günlük hesap üzerinden ise 'aylık' ve 'saat' ücreti hesaplanmaktadır. Asgari ücretli, 2023 Ocak ayında asgari ücrete ne kadar, yüzde kaç zam geleceği üzerine tahminler yürütmeye başladı. İşte asgari ücret zammında yaşanan son dakika gelişmeleri...

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  • Asgari ücret zammında yaşanan son dakika gelişmeleri! Asgari ücret ne kadar olacak, tahmini yüzde kaç zam gelecek? Yeni asgari ücret ne zaman açıklanacak?

    Asgari ücrette yaşanan son dakika gelişmeleri ve yapılan son açıklamalar, asgari ücretliler tarafından yakından takip ediliyor. Asgari ücrette bu yıl ilk kez olmak üzere alt sınır olarak enflasyon farkı esas alınacak. Asgari ücret tespitinde, ekim ve kasım ayı enflasyon oranları belirleyici olacak. Peki Asgari ücret ne kadar olacak, tahmini yüzde kaç zam gelecek? İşte Ocak 2023 asgari ücret zam  tahminleri...
  • Asgari ücret zammında yaşanan son dakika gelişmeleri! Asgari ücret ne kadar olacak, tahmini yüzde kaç zam gelecek? Yeni asgari ücret ne zaman açıklanacak?

     

    ALT SINIR PERŞEMBE GÜNÜ 4/3 ORANINDA NETLEŞECEK!

    Haziran ayında yapılan zam sonrasında; Temmuz ayının Haziran ayına göre ve Ağustos ayının Temmuz ayına göre enflasyon farkları toplandığında enflasyondaki 3,83 artış TÜİK tarafından tespit edilmiş oldu. Eylül ayı enflasyon oranı bie önceki aya göre 3,08 oranında artış gösterirken 3 aylık enflasyon oranı da netleşmiş oldu. 3 aylık enflasyona toplamı yüzde 7,06 oldu. Ekim ayı enflasyon verileri 3 Kasım Perşembe günü yayınlanacak. Ekim ayı enflasyon tahmininde ise aylık artış oranı yer almadığı için Ekim ayı verilerine göre asgari ücrette aslt limiti hesaplayamıyoruz. Net veriler Perşembe günü belli olacak.

    ASGARİ ÜCRET ARA ZAMMI NE KADAR OLDU? ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN
  • Asgari ücret zammında yaşanan son dakika gelişmeleri! Asgari ücret ne kadar olacak, tahmini yüzde kaç zam gelecek? Yeni asgari ücret ne zaman açıklanacak?

    YILBAŞINDA ASGARİ ÜCRETE ZAM SİNYALİ

    Kayseri'de Femaş Metal Sanayii İşçileriyle Buluşma programına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yılbaşında asgari ücrete yeni zammın kapısını araladı. Kanun gereği asgari ücrete bir yıl arayla en az bir defa zam yapılması gerekiyor. Temmuz ayında gelen zamla birlikte Aralık ayında yapılacak zam ile ilgili zorunluluk ortadan kalkmış oldu. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamayla Aralık ayındaki zamla ilgili de kapıları araladı.
  • Asgari ücret zammında yaşanan son dakika gelişmeleri! Asgari ücret ne kadar olacak, tahmini yüzde kaç zam gelecek? Yeni asgari ücret ne zaman açıklanacak?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması şu şekilde:

    Asgari ücreti net 5 bin 500 olarak düzenledik. Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz. Bunun için insanlarımızdan sabır bekliyorum. Yılbaşında inşallah bu tabloyu yine değerlendirecek gerekeni yine yapacağız. Vatandaşımızdan sabır bekliyorum.
  • Asgari ücret zammında yaşanan son dakika gelişmeleri! Asgari ücret ne kadar olacak, tahmini yüzde kaç zam gelecek? Yeni asgari ücret ne zaman açıklanacak?

    ASGARİ ÜCRETTE BİR İLK! BAKAN ALT SINIR KOYDU

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati katıldığı bir televizyon programında asgari ücret hakkında yeni açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati "2002 yılından bugüne kadar asgari ücretliler enflasyona ezdirilmedi. Bu yıl da enflasyon hedefimiz bu kadar değildi. Memur maaşları zaten 6 ayda bir güncelleniyor. Asgari ücretteki artış gelecek yılın enflasyon hedeflerine göre belirleniyor. Bu yıl enflasyon, hedeflerimizin üzerinde çıktığı için Temmuz ayında tekrar güncellemeye gittik. Şimdiye kadar asgari ücretliler enflasyona ezdirilmedi ve bu yıl da aynı şekilde bir artış olacak. Asgari ücretteki artış enflasyonun üzerinde olacak." ifadelerini kullandı.
  • Asgari ücret zammında yaşanan son dakika gelişmeleri! Asgari ücret ne kadar olacak, tahmini yüzde kaç zam gelecek? Yeni asgari ücret ne zaman açıklanacak?

    ASGARİ ÜCRET YILDA 2 KEZ BELİRLENDİ!

    Habertürk Yazarı Ahmet Kıvanç 2023 asgari ücret zammını kaleme aldı. Kıvanç'ın yazısı şu şekilde;

    Asgari ücret 2021 yılında brüt 3577 TL, net 2826 TL olarak uygulandı. 

    2022 yılında tüm çalışanların asgari ücrete kadar olan kazançları vergi dışı bırakıldı. Bu düzenlemeyle birlikte net asgari ücret yüzde 50.5 oranında artırılarak 4253,40 TL’ye, 

    brüt asgari ücret de yüzde 39.9 artışla 5.004 TL’ye yükseltildi. TÜFE’nin aralık ayında yüzde 13.58, ocakta yüzde 11.10 oranında artmasıyla ocak ayından ocak ayına yıllıklandırılmış enflasyon yüzde 48.69’a çıkması üzerine şubat ayında asgari ücrete ara zam tartışması başladı. 

    Bunun üzerine, 2016 yılından itibaren yılda bir kez belirlenen asgari ücret 2022 yılında yeniden yılda 2 kez belirlendi. 
  • Asgari ücret zammında yaşanan son dakika gelişmeleri! Asgari ücret ne kadar olacak, tahmini yüzde kaç zam gelecek? Yeni asgari ücret ne zaman açıklanacak?

     

    Temmuz ayına gelindiğinde 6 aylık enflasyon yüzde 42.65 olarak gerçekleşti. Asgari ücret ise 1 Temmuz’dan geçerli olmak üzere yüzde 29.31 oranında artırılarak brüt 6471 TL, net 5500 TL oldu.

    Hükümet o tarihte yapılan bu artışı, geçen yılın asgari ücretine göre kümülatif olarak net yüzde 94,60, brüt yüzde 80.9 artış olarak değerlendirdi. 

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