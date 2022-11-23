Yüksek enflasyon en çok ücret ve maaşla çalışanları olumsuz etkiliyor. Ücretlilerin milli gelirden aldığı pay son yıllarda hızla geriledi. Son bir yıllık dönemde yaşanan yüksek enflasyon ise ücretlilerin alım gücünü daha da olumsuz etkiledi. Çoğu sektörde ücret artışları resmi enflasyon oranlarının da altında kaldı.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı tüketici fiyat endeksine (TÜFE) göre, ekim ayı itibarıyla yıllık enflasyon yüzde 85.51 olarak gerçekleşti. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) verilerine göre ise bu yıl ağustos ayı itibarıyla ortalama ücretler geçen yılın aynı ayına göre yüzde 85.29 oranında arttı. Ücret artışından herkes aynı oranda yararlanamamakla birlikte, temmuz ayında asgari ücrete yapılan ara zammın genel olarak tüm sektörlerde ücret artışını beraberinde getirdiği gözlendi.
Brüt asgari ücret ocak ayında yüzde 39,87, temmuz ayında da yüzde 29,31 oranında arttı. Sosyal güvenlik primleri brüt ücret üzerinden yatırılıyor. SGK’ya bildirilen prime esas kazançlara göre, mart ayında özel sektörde ortalama ücretler geçen yılın ağustos ayına göre yüzde 31.01 oranında arttı. Ağustos ayında ise ortalama ücretler geçen yılın aynı ayına göre yüzde 85.29 oranında artış kaydetti. (Şirketlerin hepsi aynı tarihte artış yapmadığı için karşılaştırmalar mart ve ağustos ayı verilerine göre yapıldı.)
ARA ZAMLA ÜCRETLER DENGELENDİ
Asgari ücrete temmuz ayında yapılan zam öncesinde bazı sektörlerde ücret artışlarının yok denecek kadar düşük olduğu gözlendi. Örneğin, kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı sektöründe mart ayında geçen yıl ağustosa göre artış yüzde 9.74, sigorta, reasürans ve emeklilik fonlarında yüzde 9,12, denizcilik sektöründe yüzde 17.88 gibi enflasyonun hayli altında oranlarda kalmıştı. Temmuz ayındaki asgari ücret zammının ardından söz konusu sektörlerde ara zam yapıldı. Bunun sonucunda ağustos ayı itibarıyla son bir yıllık dönemdeki ücret artışı kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı sektöründe yüzde 94.80’e, sigorta, reasürans ve emeklilik fonlarında yüzde 87.07’ye, denizcilik sektöründe ise yüzde 90.46’ya yükseldi.
33 SEKTÖRDE ENFLASYONUN ÜZERİNDE ZAM YAPILDI
SGK ortalama kazanç bilgilerini 99 faaliyet kolu için ayrı ayrı yayımlıyor. SGK’nın verilerine göre, son bir yıllık dönemde 33 sektörde yapılan ücret artışları yıllık yüzde 85.51 oranındaki enflasyonun üzerinde gerçekleşti, 66 sektörde ise enflasyonun altında kaldı.
Yıllık bazda en yüksek artış yüzde 140.69 ile havayolu taşımacılığı sektöründe yapıldı. Bunu yüzde 107.81 ile otomotiv, yüzde 102.14 ile lojistik, yüzde 99.71 ile bilgisayar imalatı, yüzde 99.33 ile de makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı sektörü izledi.
Buna karşılık, ormancılık, içecek imalatı, elektrik ve gaz dağıtımı, su dağıtımı, kanalizasyon, sosyal hizmetler sektörlerinde ücret artışları yüzde 70’in altında gerçekleşti.
|FAALİYET KOLLARINA GÖRE ORTALAMA AYLIK ÜCRETLER VE DEĞİŞİM ORANI
|Değişim (%)
|2021 Ağustos
|2022 Mart
|2022 Ağustos
|2022 Ağustos / 2022 Mart
|2022 Ağustos / 2021 Ağustos
|Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık
|4.615
|6.325
|8.379
|32,48
|81,58
|Ormancılık ile endüstriyel ve yakacak odun üretimi
|4.224
|5.442
|6.993
|28,51
|65,55
|Balıkçılık Ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği
|5.368
|6.844
|10.181
|48,76
|89,67
|Kömür ve linyit çıkartılması
|7.653
|10.758
|13.982
|29,96
|82,69
|Ham petrol ve doğalgaz çıkarımı
|8.348
|11.409
|16.285
|42,74
|95,08
|Metal cevherleri madenciliği
|7.417
|10.921
|13.919
|27,45
|87,65
|Diğer madencilik ve taş ocakçılığı
|5.688
|7.647
|10.575
|38,29
|85,93
|Madenciliği destekleyici hizmet faaliyetleri
|7.102
|10.637
|13.986
|31,48
|96,93
|Gıda ürünlerinin imalatı
|5.012
|7.097
|9.221
|29,92
|83,99
|İçeceklerin imalatı
|7.252
|10.147
|12.307
|21,28
|69,69
|Tütün ürünleri imalatı
|9.719
|15.093
|16.685
|10,55
|71,67
|Tekstil ürünlerinin imalatı
|5.358
|7.336
|9.917
|35,18
|85,10
|Giyim eşyalarının imalatı
|4.327
|5.975
|7.825
|30,96
|80,85
|Deri ve ilgili ürünlerin imalatı
|4.327
|5.923
|7.932
|33,91
|83,33
|Ağaç, ağaç ür. ve mantar ür.imalatı (Mobilya Hariç)
|4.816
|6.493
|9.029
|39,06
|87,46
|Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı
|6.236
|8.741
|11.564
|32,30
|85,46
|Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması
|5.252
|7.464
|9.822
|31,59
|87,02
|Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı
|13.490
|23.946
|26.279
|9,74
|94,80
|Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı
|7.261
|10.323
|13.752
|33,22
|89,40
|Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı
|7.892
|12.350
|14.492
|17,34
|83,63
|Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı
|6.016
|8.413
|11.247
|33,68
|86,95
|Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı
|5.467
|8.154
|10.427
|27,88
|90,73
|Ana metal sanayii
|7.808
|11.418
|14.203
|24,39
|81,91
|Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (Makine Ve Teçhizat Hariç)
|5.838
|8.280
|10.899
|31,62
|86,68
|Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı
|7.650
|10.714
|15.278
|42,59
|99,71
|Elektrikli teçhizat imalatı
|6.663
|9.671
|12.506
|29,31
|87,71
|Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı
|6.345
|8.981
|11.949
|33,05
|88,31
|Motorlu kara taşıtı, treyler (Römork) imalatı
|7.647
|11.881
|14.400
|21,20
|88,30
|Diğer ulaşım araçlarının imalatı
|8.759
|14.284
|18.201
|27,42
|107,81
|Mobilya imalatı
|4.553
|6.230
|8.313
|33,43
|82,59
|Diğer imalatlar
|4.881
|6.755
|8.971
|32,81
|83,78
|Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı
|6.525
|10.324
|13.006
|25,97
|99,33
|Elektrik, gaz, buhar ve havalandırma sistemi üretim ve dağıtımı
|6.860
|10.177
|12.747
|25,25
|85,82
|Suyun toplanması, arıtılması ve dağıtılması
|6.689
|8.530
|11.016
|29,16
|64,69
|Kanalizasyon
|7.262
|8.217
|11.750
|43,00
|61,80
|Atığın toplanması, ıslahı ve bertarafı faaliyetleri
|5.390
|7.109
|9.342
|31,41
|73,31
|İyileştirme faaliyetleri ve diğer atık yönetimi hizmetleri
|6.339
|8.998
|11.499
|27,80
|81,40
|Bina inşaatı
|4.161
|5.784
|7.554
|30,60
|81,51
|Bina dışı yapıların inşaatı
|6.058
|9.212
|11.434
|24,12
|88,74
|Özel inşaat faaliyetleri
|4.332
|5.978
|7.876
|31,74
|81,82
|Motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı
|4.824
|6.730
|8.800
|30,76
|82,42
|Toptan ticaret (Mot. kara taşıtları ve motosikletler hariç)
|5.581
|7.702
|10.197
|32,39
|82,71
|Perakende ticaret (Mot. kara taşıtları ve motosikletler hariç)
|4.615
|6.360
|8.516
|33,89
|84,54
|Kara taşımacılığı ve boru hattı taşımacılığı
|4.411
|6.016
|7.926
|31,74
|79,69
|Su yolu taşımacılığı
|8.740
|14.121
|16.646
|17,88
|90,46
|Hava yolu taşımacılığı
|14.328
|28.458
|34.487
|21,18
|140,69
|Taşımacılık için depolama ve destekleyici faaliyetler
|6.120
|9.312
|12.371
|32,85
|102,14
|Posta ve kurye faaliyetleri
|4.997
|6.952
|9.076
|30,56
|81,63
|Konaklama
|5.152
|7.037
|9.735
|38,33
|88,94
|Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri
|4.129
|5.687
|7.625
|34,09
|84,67
|Yayımcılık faaliyetleri
|6.795
|9.539
|12.492
|30,95
|83,84
|Sinema filmi, video ve televizyon programları yapımcılığı
|5.847
|7.684
|10.594
|37,87
|81,19
|Programcılık ve yayıncılık faaliyetleri
|8.421
|11.205
|15.196
|35,62
|80,47
|Telekomünikasyon
|9.313
|13.309
|16.949
|27,35
|81,99
|Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faal.
|11.144
|15.596
|21.107
|35,33
|89,40
|Bilgi hizmet faaliyetleri
|10.328
|15.297
|19.278
|26,02
|86,66
|Finansal hizmet faal. (Sigorta ve emeklilik fonları hariç)
|12.115
|19.193
|24.084
|25,48
|98,79
|Sigorta, reasürans ve emeklilik fonları
|8.932
|15.314
|16.709
|9,12
|87,07
|Finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetler
|7.074
|10.386
|13.303
|28,09
|88,06
|Gayrimenkul faaliyetleri
|4.675
|6.366
|8.352
|31,19
|78,65
|Hukuk ve muhasebe faaliyetleri
|4.584
|6.248
|8.122
|29,98
|77,18
|İdare merkezi faaliyetleri; idari danışmanlık faaliyetleri
|9.025
|13.603
|17.201
|26,45
|90,60
|Mimarlık ve mühendislik faaliyetleri; teknik test ve analiz faal.
|6.645
|9.172
|12.155
|32,52
|82,92
|Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri
|10.966
|14.607
|20.169
|38,07
|83,93
|Reklamcılık ve piyasa araştırması
|5.872
|7.901
|10.424
|31,93
|77,52
|Diğer mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler
|5.053
|7.193
|9.304
|29,36
|84,15
|Veterinerlik hizmetleri
|4.385
|5.826
|7.607
|30,57
|73,48
|Kiralama ve leasing faaliyetleri
|5.445
|7.920
|10.379
|31,04
|90,62
|İstihdam faaliyetleri
|4.854
|6.736
|8.522
|26,52
|75,56
|Seyahat acentesi, tur operatörü ve diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili faal.
|5.406
|7.423
|9.916
|33,58
|83,43
|Güvenlik ve soruşturma faaliyetleri
|4.881
|6.588
|9.279
|40,85
|90,09
|Binalar ile ilgili hizmetler ve çevre düzenlemesi faaliyetleri
|4.736
|6.347
|8.797
|38,61
|85,75
|Büro yönetimi, büro destek ve iş destek faaliyetleri
|6.786
|9.735
|12.580
|29,23
|85,40
|Kamu yönetimi ve savunma; zorunlu sosyal güvenlik
|5.971
|8.098
|11.085
|36,88
|85,64
|Eğitim
|5.561
|6.996
|9.285
|32,70
|66,97
|İnsan sağlığı hizmetleri
|5.224
|6.879
|9.241
|34,35
|76,88
|Yatılı Bbkım faaliyetleri
|4.109
|5.412
|7.060
|30,46
|71,82
|Barınacak yer sağlanmaksızın verilen sosyal hizmetler
|4.710
|5.932
|7.695
|29,71
|63,38
|Yaratıcı sanatlar, gösteri sanatları ve eğlence faaliyetleri
|4.844
|7.060
|8.805
|24,70
|81,75
|Kütüphaneler, arşivler, müzeler ve diğer kültürel faaliyetler
|6.135
|8.448
|11.039
|30,67
|79,94
|Kumar ve müşterek bahis faaliyetleri
|4.357
|6.511
|8.002
|22,91
|83,66
|Spor faaliyetleri, eğlence ve dinlence faaliyetleri
|5.658
|7.598
|9.699
|27,65
|71,42
|Üye olunan kuruluşların faaliyetleri
|7.155
|9.945
|12.888
|29,59
|80,11
|Bilgisayarların, kişisel eşyaların ve ev eşyalarının onarımı
|4.908
|6.742
|8.895
|31,93
|81,23
|Diğer hizmet faaliyetleri
|3.930
|5.356
|6.957
|29,89
|77,04
|Ev içi çalışan personelin işverenleri olarak hanehalklarının faaliyetleri
|3.838
|5.210
|6.745
|29,46
|75,71
|Hanehalkları tarafından kendi kullanımlarına yönelik olarak üretilen ayrım yapılmamış mal ve hizmetler
|3.928
|5.459
|7.215
|32,18
|83,71
|Uluslararası örgütler ve temsilciliklerinin faaliyetleri
|12.900
|19.734
|25.324
|28,33
|96,31
|Ek-9 Ev hizmetlerinde 10 günden fazla çalışanlar
|3.794
|5.080
|6.735
|32,58
|77,50
|Toplam
|5.490
|7.765
|10.173
|31,01
|85,29
ÖZEL SEKTÖRDE EN YÜKSEK ÜCRET HAVAYOLUNDA
Verilere göre, özel sektörde en yüksek ortalama brüt ücret 34.487 TL ile havayolu sektöründe veriliyor. Bu sektörü kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı (26.279 TL), finans (24.084 TL), uluslararası temsilcilikler (25.324 TL), bilgisayar programlama (21.107 TL) sektörleri izledi.
ORTALAMA ÜCRETLER ASGARİ ÜCRETİN BİR TIK ÖTESİNDE
SGK verileri, Türkiye’de ortalama ücretler ile asgari ücret arasındaki makasın ne kadar daraldığını da ortaya koydu. Bu yıl yüzde 85.29 oranındaki artışa karşın ortalama ücretler asgari ücretin sadece yüzde 57 oranında üzerinde yer alıyor.
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