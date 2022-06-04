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Asgari ücrete zam gelecek mi? 2022 Temmuz asgari ücrete ara zam var mı? Bakan Bilgin'den son açıklamalar

Asgari ücret ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Temmuz ayına kısa bir süre kala vatandaşlar; ekonomideki dalgalanmalar nedeniyle asgari ücrete zam gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Konuyla ilgili olarak Bakan Bilgin'den önemli bir açıklama geldi. Peki, asgari ücrete ek zam yapılacak mı?

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    Asgari ücrete zam gelecek mi? 2022 Temmuz asgari ücrete ara zam var mı? Bakan Bilgin'den son dakika asgari ücret açıklaması

    Asgari ücret zammı son dakika gelişmeleri milyonlarca işçi ve işveren tarafından takip ediliyor. 2022 Asgari ücret tutarı 4 bin 253 lira olarak belirlenmişti. Nisan ayı enflasyon oranının yüzde 69,97 seviyesinde gerçekleşirken gözler “2022 Temmuz asgari ücret zammı yapılacak mı?” sorusuna çevrildi. Bakan Bilgin’in konuyla ilgili açıklaması yeşil ışık olarak nitelendirilirken Habertürk Ekonomi Yazarı Ahmet Kıvanç konuyu değerlendirdi. İşte, Asgari ücret zammı son durum…
  • 02
    Asgari ücrete zam gelecek mi? 2022 Temmuz asgari ücrete ara zam var mı? Bakan Bilgin'den son dakika asgari ücret açıklaması

    "ASGARİ ÜCRET ENFLASYON KARŞISINDA ERİMİŞ DURUMUNDA"

    Bu sene asgari ücrette bürüt asgari ücrete yüzde 40 oranında artış yapılmıştı. Ama net asgari ücret daha da artmıştı. Asgari ücretten vergi alınmamaya başlanınca net asgari ücretteki artış yüzde 50'ye çıkmıştı. Ama asgari ücretin tespit edildiği o tarihte biz enflasyonu yıllık yüzde 21 olarak görüyorduk. Bir ay sonra yüzde 36'ya çıktı. Bugün geliyoruz yıllık enflasyon Nisan ayı sonu itibariyle yüzde 70'e tırmanmış durumda.

    Dolayısıyla net asgari ücrete yüzde 50 oranında aratış yapılmış olsa bile asgari ücrete yapılan zam 4 aylık enflasyon karşısında erimiş durumda.
  • 03
    Asgari ücrete zam gelecek mi? 2022 Temmuz asgari ücrete ara zam var mı? Bakan Bilgin'den son dakika asgari ücret açıklaması

    "OLASILIK ÇOK YÜKSEK!"

    Mayıs ve Haziran ayı enflasyonları açıklandığı zaman bu yüzde 50'nin üzerine çıkma olasılığı çok yüksek. Dolayısıyla asgari ücrete de ikinci bir zam - ara zam gündeme gelebilir.
  • 04
    Asgari ücrete zam gelecek mi? 2022 Temmuz asgari ücrete ara zam var mı? Bakan Bilgin'den son dakika asgari ücret açıklaması

    ASGARİ ÜCRET TEMMUZ ZAMMI OLACAK MI?

    Nisan ayında yıllık enflasyon oranının yüzde 70’lere dayanmasıyla birlitke asgari ücrete ek zam konusu gündeme geldi. 2022 Asgari ücret, Ocak ayında yapılan yüzde 50 oranındaki zammın ardından 4 bin 253 liraya yükselmişti. Asgari ücret Temmuz zammının geleceğine dair resmi bir açıklama bulunmuyor. Önümüzdeki günlerde konunun netleşmesi bekleniyor.
  • 05
    Asgari ücrete zam gelecek mi? 2022 Temmuz asgari ücrete ara zam var mı? Bakan Bilgin'den son dakika asgari ücret açıklaması

    ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM OLACAK MI?

    Asgari ücrete 2022 yılında net yüzde 50.5 oranında zam yapılmıştı. Enflasyon mart ayında yıllık yüzde 61.14’e çıktığında asgari ücrete ara zam tartışması gündeme gelmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bazı AK Parti sözcülerinin bu yöndeki açıklamalarının ardından TÜSİAD başta olmak üzere bazı işveren örgütleri de benzer açıklamalar yaptılar.

    Yıllık enflasyon nisan ayında yüzde 69.97’ye, mayıs ayında ise yüzde 73.50’ye yükseldi. Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte asgari ücrete ara zam konusunda temmuz ayında bir karar verilmesi bekleniyor.
  • 06
    Asgari ücrete zam gelecek mi? 2022 Temmuz asgari ücrete ara zam var mı? Bakan Bilgin'den son dakika asgari ücret açıklaması

    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN ÜMİTLENDİREN AÇIKLAMA

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın basın mensuplarından gelen “Yıl ortasında asgari ücretle ilgili yeni bir gelişme, bir zam olur mu?” sorusuna verdiği yanıt asgari ücret zammı için yeşil ışık olarak nitelendirildi. Erdoğan soruya “Şu anda daha üçüncü aydayız. Yıl ortasına geldiğimiz zaman zaten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanım da önüme mevcut durumu getirir. Zaten Vedat Bey sendikalarla bugüne kadar samimi görüş alışverişinde bulunmuştur. Yapılacak görüşmeler neticesinde de yıl ortasında böyle bir değerlendirme gerektiğinde biz kesinlikle vatandaşımızdan, hele hele işçimizden böyle bir şeyi esirgemeyiz. Veren el alan elden hayırlıdır.” yanıtını verdi.
  • 07
    Asgari ücrete zam gelecek mi? 2022 Temmuz asgari ücrete ara zam var mı? Bakan Bilgin'den son dakika asgari ücret açıklaması

    BAKAN BİLGİN'DEN ASGARİ ÜCRET ZAMMINA YEŞİL IŞIK!

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Temmuz ayında emekçilerin karşılaştıkları enflasyon farkına karşı düzenlemelerin hazırlığını yaptığımızı belirtmek isterim" diye konuştu.

    Bakan Bilgin, "Çalışanlarımızı koruyacağız, emekçilerimizi koruyacağız. Temmuz ayında emekçilerin karşılaştıkları enflasyon farkına karşı düzenlemelerin hazırlığını yaptığımızı belirtmek isterim. Sadece memurların, işçilerin değil emeklilerle ilgili de çalışmalarımız var" dedi.

    Enflasyon farkını içeren artışın bir benzerinin yapılacağını belirten Bakan Vedat Bilgin yaptığı açıklamada, "Burada bu gün Isparta’mız da bir diğer haberi daha vermek istiyorum. Özellikle enflasyon sürecinin tahribatlarına karşı önümüzdeki Temmuz ayında yeniden işçilerimizi kamu çalışanlarımızı, memurları ve emeklilerimizi koruyacak düzenlemenin haberini vermek istiyorum." ifadelerine yer verdi.
  • 08
    Asgari ücrete zam gelecek mi? 2022 Temmuz asgari ücrete ara zam var mı? Bakan Bilgin'den son dakika asgari ücret açıklaması

    AK PARTİ'DEN ASGARİ ÜCRET ZAMMI AÇIKLAMASI

    TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz'dan asgari ücretle ilgili son dakika çaıklama geldi. Yılmaz, konuyla ilgili "Asgari ücretle ilgili değerlendirmenin ne zaman yapılacağını göreceğiz. Hükümetimiz başından beri hiçbir zaman ücretleri enflasyona ezdirmedi" dedi.
  • 09
    Asgari ücrete zam gelecek mi? 2022 Temmuz asgari ücrete ara zam var mı? Bakan Bilgin'den son dakika asgari ücret açıklaması

    AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK'TEN AÇIKLAMA

    Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı açıklamada, "Asgari ücret ve başka konular dar gelirli vatandaşlarımızı ekonomik olarak korumak hükümetimizin her zaman gündemindedir. Yakın zamanda düzenlemeler yapıldı. Vatandaşlarımızın hayat koşulları, ilettiği talep ve beklentileri bizim partimizin her zaman gündemindedir." ifadelerine yer verdi. 

    Tüm bu açıklamlar net olarak asgari ücrete ikinci zam yapılacağı anlamına gelmesede yeşil ışık olarak algılandı.

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