Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. toplantısı ne zaman? 2026 asgari ücrete yüzde kaç zam yapılacak?
Asgari ücret zam pazarlıkları, 12 Aralık Cuma günü yapılan ilk toplantıyla başladı. TÜRK-İŞ, daha önce yaptığı açıklamalara paralel olarak toplantıya katılmadı. Şimdi milyonlarca vatandaş, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısını beklerken, 2026 yılında geçerli olacak asgari ücretin ne kadar olacağı da tartışılıyor. Peki, 2026 asgari ücret zammı yüzde kaç olacak, beklenti ne yönde? Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı ne zaman? İşte konuya dair son gelişmeler
Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını gerçekleştirdi ve zam görüşmeleri resmi olarak başladı. 8,8 milyon kişiyi doğrudan ilgilendiren kritik süreç devam ederken, ikinci toplantı tarihi de belli oldu. Öte yandan, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret zammı kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor. Peki, 2026 asgari ücret ne kadar olacak, Komisyonun ikinci toplantısı ne zaman?
ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU İLK TOPLANTISINI YAPTI
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 12 Aralık 2025 Cuma saat 14.00'te toplandı.
Görüşme kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar ve TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ile bakanlıkta bir araya geldi.
Bakan Işıkhan, Ağar’ın asgari ücreti belirleme çalışmaları ile ilgili taleplerini dinledi.
Bakan Işıkhan, görüşmede her iki tarafın da yaklaşım ve değerlendirmelerinin Komisyon’un çalışmaları açısından önemli olduğunu belirterek sosyal diyalog ve istişare mekanizmalarının güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti.
TÜRK-İŞ TOPLANTIYA KATILMADI
TÜRK-İŞ toplantı öncesi yazılı açıklamada bulundu. Açıklamada "TÜRK-İŞ, 24 Aralık 2024 tarihinde aldığı kararla; Komisyon gerçek anlamda adil ve demokratik bir yapıya kavuşturulana kadar komisyon çalışmalarına katılmayacağını kamuoyu ile paylaşmıştır. 24 Aralık 2024 tarihinden bu yana geçen yaklaşık bir yıllık sürede Komisyonun yapısı ve işleyişine ilişkin hiçbir iyileştirme yapılmamıştır" denildi.
ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU İKİNCİ TOPLANTISI NE ZAMAN?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı 18 Aralık 2025 Perşembe günü saat 14.00'te yapılacak.
Komisyon geçtiğimiz sene, ilk toplantısını 10 Aralık'ta, ikinci toplantısını 16 Aralık'ta üçüncü toplantısını 19 Aralık'ta, dördüncü toplantısını ise 24 Aralık'ta gerçekleştirmişti.
BAKAN IŞIKHAN AÇIKLAMA YAPTI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu sürecine ilişkin NSosyal hesabından açıklamada bulundu.
İşçi ve işveren konfederasyonlarının temsilcileriyle bir araya geldiklerini hatırlatan Işıkhan, bu süreç boyunca özellikle sosyal diyalog mekanizmasının güçlendirilmesini önemli gördüklerini vurguladı.
Işıkhan, "Çalışanlarımızın gelirlerini koruyacak, istihdamı ve makroekonomik dengeleri gözetecek bir anlayışla çalışmalar yürütülecektir." ifadesini kullanarak, sürecin işçiler ile işverenler başta olmak üzere Türkiye için hayırlara vesile olmasını diledi.
2026 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
Bu yıl en çok komisyonun yapısı konuşulmakla birlikte herkes 2026 yılında asgari ücretin kaç TL olacağını merak ediyor. Son yıllardaki uygulamalara bakıldığında asgari ücret zammının genellikle gerçekleşen enflasyonun altında, beklenen enflasyonun ise üzerinde olduğu görülüyor. Merkez Bankası’nın son tahminlerine göre enflasyon 2025 yıl sonunda yüzde 31-33 aralığında, 2026 yılında ise orta noktası yüzde 16 olmak üzere yüzde 13-19 aralığında bekleniyor.
Net asgari ücret, yüzde 20 zamla 26.525 TL, yüzde 25 zamla 27.630 TL, yüzde 30 zamla 28.736 TL, yüzde 35 zamla ise 29.841 TL olacak.