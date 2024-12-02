"Asgari ücrette yüzde 25'in üzerinde artış doğru değil"

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Mahmut Asmalı, asgari ücrette yüzde 25 eşiğine dikkat çekti.

Bloomberg HT'de Varlık Yönetimi programına katılan Asmalı, asgari ücrette enflasyon hedeflerine zarar getirecek bir artışı doğru bulmadığını belirtti.

Asmalı, "Bana göre yüzde 25'in üzerinde bir asgari ücret artışı değil" ifadelerini kullandı.