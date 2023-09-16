Ashton Kutcher tepkilere dayanamadı, istifa etti

Ashton Kutcher, ayrıca mahkemeye gönderdiği karakter beyanıyla ilgili, "Gönderdiğim karakter beyanı, deneyimlerini paylaşacak kadar cesur olan mağdurları sorgulamanın bir başka acı örneğidir" açıklamasını yaptı.

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MAHKEME YARGICINA GÖNDERİLEN BEYANDA NE VARDI?



Scientology üyesi olan oyuncu Danny Masterson'ın yargılandığı davanın yargıcına gönderilen karakter beyanında Ashton Kutcher, arkadaşını 'terbiyeli, eşitlikçi ve cömert' bir adam olarak tasvir ettiği, Mila Kunis'in ise Masterson'u 'olağanüstü bir rol model ve arkadaş' ve 'muazzam bir ağabey figürü' olarak övdüğü ifadeler yer almıştı.



Fotoğraflar: AP, Reuters, Instagram