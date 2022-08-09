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Ashton Kutcher: Vaskülit ile savaşıyorum!

ABD'li aktör Ashton Kutcher, vaskülit ile mücadele ettiğini açıkladı. Zor günler geçiren oyuncu, "Görme, duyma ve dengemi sağlama yetimi mahvediyordu. Toparlanmam neredeyse bir yılımı aldı." dedi

Dünyaca ünlü aktör Ashton Kutcher: Vaskülit ile savaşıyorum! - Magazin haberleri
"Vaskülit ile savaşıyorum!"
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HABERTURK.COM

2015 yılında Mila Kunis ile nikah masasına oturan Ashton Kutcher (44), bir yıldan fazla bir süredir işitme, görme ve yürüme yeteneğini etkileyen ciddi bir otoimmün hastalıkla mücadele ettiğini açıkladı. Kutcher, hastalık yüzünden uzun süre duyamadığını ve göremediğini belirtti.

"TÜM DENGEMİ KAYBETTİM"

CNN'in haberine göre; İki çocuk babası olan Kutcher, "İki yıl önce vasülitin çok nadir bir türünü yaşadığımı öğrendim. Bu garip..." dedi.

Sağlık durumuyla alakalı konuşan Ashton Kutcher, "Görme, duyma ve dengemi sağlama yetimi mahvediyordu. Toparlanmam neredeyse bir yılımı aldı." ifadelerini kullandı.

"HAYATTA OLDUĞUM İÇİN ŞANSLIYIM"

Sözlerini sürdüren Kutcher, "Bir daha görebilecek miyim, bilmiyorum. Tekrar duyabilecek miyim, bilmiyorum. Hayatta olduğum için şanslıyım." dedi.

Hastalık sürecinin kişisel gelişimine katkısı olduğunu belirten aktör, şunları ekledi:

Engelleri size ihtiyacınız olanı vermek için ortaya çıkan şeyler gibi görmeye başladığınız an, hayat eğlenceli olmaya başlıyor. Sorunların altında kalmak yerine üstesinden gelmeye çalışıyorsunuz.

VASKÜLİT SEBEBİYLE HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Ayrıca vaskülitin sebep olduğu komplikasyonlar ölüme sebep olabiliyor. "Bugün Aslında Dündü"nün (Groundhog Day) yönetmeni ve "Hayalet Avcıları"nın (Ghostbusters) oyuncusu Harold Ramis de vaskülit yaşadıktan sonra 2014'te 69 yaşında hayatını kaybetmişti.

VASKÜLİT NEDİR?

"Vaskülit", kan damarlarının iltihaplanmasına neden olan çeşitli durumlar için kullanılan genel bir tıbbi terimdir. Kan damarı duvarında, kalınlaşma, zayıflama, daralma ve yara izi gibi değişiklikler meydana gelir ve bu değişiklikler kan akışını kısıtlayarak organ ve doku hasarına sebebiyet verir.

Fotoğraflar: AP, Reuters

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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