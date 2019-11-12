Dax Shepard'ın Armchair Expert adlı radyo programa konuk olan Ashton Kutcher, çocuklarıyla ilgili planını açıkladı.

Kutcher "Çocuklarım ayrıcalıklı bir hayat yaşıyor ve bunu da bilmiyorlar. Gelecekte de bunun farkında olmayacaklar. Çünkü bildikleri tek yaşam şekli bu" dedi.

Kutcher, Kunis ile kendisinin sahip oldukları maddi birikimi yardım vakıfları başta olmak üzere bu tür yerlere harcayacaklarını sözlerine ekledi.

Kutcher, çocuklarının becerikli olmasını istediğinin de altını çizerek girişimci bir ruhları olmasını umduğunu belirtti.