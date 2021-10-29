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Haberler Gündem 3. Sayfa "Çok pişmanım" demişti! Aşı karşıtı vatandaş hayatını kaybetti... - Haberler
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Aşı olmadı hayatını kaybetti! "Çok pişmanım" demişti

Bursa’da sosyal medyadaki aşı karşıtı sözlere inanıp aşı olmayan ve korona virüse yakalanıp yoğun bakımda tedavi gören 38 yaşındaki Seval Garip, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Garip, ilk kez entübe olmasının ardından İHA muhabirlerine verdiği röportajda, "Adeta nefes alamıyorsunuz, ceset gibi oluyorsunuz. Yoğun bakımdaki cihazlar ve sağlık görevlilerinin ilgisi olmasa insan hayatta kalamaz. Çok pişmanım lütfen aşıyı ihmal etmeyin" demişti.

Aşı olmadı hayatını kaybetti! "Çok pişmanım" demişti
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İHA

Bursa’da serbest 38 yaşındaki Seval Garip, sosyal medyada aşı karşıtı sözlere inanarak aşı olmadı. Hastanedeki PCR testinin ardından Garip, korona virüse yakalandığını öğrendi. Durumu ağırlaşan ve yoğun bakıma kaldırılan Garip, bir hafta yoğun bakımda kaldıktan sonra normal odaya alındı. Hastanede tedavisi devam eden Seval Garip’in durumu ağırlaşınca tekrar entübe edildi. Yoğun bakımda tedavisi devam eden Garip, bu sabah koronavirüse yenik düşerek hayatını kaybetti.

Seval Garip’in cenazesi Hamitler Kent Mezarlığı Camiinde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hamitler'de toprağa verildi. Garip’in eşi ve yakınları göz yaşlarını tutamazken, arkadaşları ailesini teselli etmekte zorlandı.

"BEN DE AŞI KARŞITIYDIM"

Seval Garip ile aynı iş yerinde çalışan ve kendinin de aşıya karşı olduğunu aktaran Fatih Koç, “Seval arkadaşım maalesef koronavirüse yakalandı. Hastanede yoğun bakıma alındıktan bir süre sonra normale döndü. Hatta röportaj vermişti. Hemen hemen her gün telefonla aradım sordum. En son 3-4 gün önce tekrar aradım ve yeniden entübe olduğunu öğrendim. Durumunun ağır olduğunu söylediler. İlk yoğun bakımdan çıktığında aşı olmadığına çok pişman olduğunu söyledi. Tekrar uyuttular ve maalesef kaybettik. Ben bugüne kadar aşıya karşı ikilemdeydim. Önce aşı olanları göreyim karar veririm diye düşünüyordum. Ancak bu akşam gidip aşımı vurulacağım. Daha önce de iş arkadaşımız 1 ay kadar tedavi görmesine rağmen antikoru yüksek olduğu için yaşama tutundu. Ama Seval’i maalesef kaybettik” ifadeleriyle aşı konusunda fikrinin değiştiğini aktardı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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