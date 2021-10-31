Aşı olmayan aileden 4 kişi hayatını kaybetti 0:00 / 0:00

İHA

Kentin Karadeniz Ereğli ilçesinde yaşayan Yumurtaş ailesinde 4 gün arayla hayatını kaybeden baba - oğlun ardından 58 yaşındaki Cihat Yumurtaş da yaşama gözlerini yumdu.

İHA'nın haberine göre, koronavirüs aşısı olmadıkları iddia edilen ve tedavileri devam eden aile bireylerinden önce Karadeniz Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli Şükrü Yumurtaş 15 Ekim’de vefat etti.

Dört gün sonra ise 82 yaşındaki baba Afşin Yumurtaş da hayatını kaybetti. Aynı aileden tedavi gören Şükrü Yumurtaş’ın annesi, Afşin Yumurtaş’ın eşi 77 yaşındaki Mülhan Yumurtaş da 25 Ekim tarihinde tedavi gördüğü Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’nde hayata tutunamadı.

Cenaze törenlerine koronavirüs tedbirleri gereği az sayıda kişi katılırken, hayatını kaybedenler Ereğli Şehir Mezarlığı’nda toprağa verildi. Aynı gün özel hastanede tedavi gören Cihat Yumurtaş’ın da durumu ağırlaştı. Entübe edilen Cihat Yumurtaş, bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Yumurtaş ailesinden alınan bilgilere göre, Cihat Yumurtaş’ın Devlet Hastanesi’nde refakatçi olarak kaldığı 6 gün süre içerisinde koronavirüse yakalandığı ve tedavisine özel hastanede başlandığı öğrenildi.

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