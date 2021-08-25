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Haberler Sağlık Aşı olmayan korona hastası: Çok pişmanım - Haberler
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Koronavirüs hastası: Aşı olmamıştım, çok pişmanım

Aksaray'da koronavirüse yakalandıktan sonra hastanede tedaviye alınan Lütfü Bıyık (34), ''Aşı olmamıştım ve olmadığım için de çok pişman oldum. Aşı olmayan vatandaşlarımız lütfen aşısını olsun ve benim çektiğimi çekmesin" dedi

Aşı olmayan korona hastası: Çok pişmanım - Haberler
Aşı olmayan korona hastası: Çok pişmanım
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DHA

Sağlık Bakanlığı verilerine göre koronavirüs vaka sayısı 100 binde 361,69 olan Aksaray, en fazla vaka artışı yaşanan iller arasında yer aldı. Kentte aşılama oranı ise yüzde 67,4 olarak belirlendi.

Koronavirüse yakalanıp, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde tedavi gören ve hastaneye ilk geldiğinde durumunun iyi olmadığını ve nefes alamadığını belirten Lütfü Bıyık, "5 gündür serviste tedavim devam ediyor. Oksijene bağlı bir hayat yaşıyorum. Aşı olmamıştım, çok pişmanım. Herkes mutlaka aşısını yaptırsın. Eğer bu şekilde hastanede yatmak istemiyorsanız. Benim çektiklerimi çekmeyebilirsiniz, herkes aşısını yaptırsın. Biz aşı olmadık halimiz ortada. Sizler aşınızı olun hayatınızı kurtarın" diye konuştu.

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