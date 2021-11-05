Aslında iki doz aşı olanlar çok kıymetli bir iş yaptılar, hem kendilerini garantiye aldılar hem de sağlık sisteminin çökmesini engellediler. Çünkü yoğun bakım ve servis yataklarının hala kullanılabilir oranda kalmasını sağladılar. Bu kazanımın devam etmesi için aşı olanların antikorlarının düşmeden bir diriltilmeye ihtiyacı var. Bu 3. doz çok kıymetli. Vatandaşlarımız gelmeye başladı ama asıl yoğunluğu önümüzdeki aylarda bekliyoruz.