Ekren, "11 yıl önce tekrar lenf kanseri geçirmişti ama atlatmıştı. Ancak şu iki ay içerisinde kan değerleri ciddi bir şekilde bozuldu. Ciğerlerde olan enfeksiyonu atlatsaydı akut lösemi tedavisine başlayacaktı. Şu an şoktayım. Sosyal medyada sevenlerinin paylaştıklarına çok bakamadım ancak hepsine çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.