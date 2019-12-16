Show TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Aşk Ağlatır’ın final bölümü tanıtımı yayınlandı. Ada’nın Hünkar Balaban’ın babası olduğunu öğrendiği tanıtımda, Ada ve Yusuf’un duygusal anları izleyicileri derinden etkiliyor. İki aşığın tekrar bir araya geldiği görülürken, Ada’nın Yusuf’a “Sen benim evim oldun. Ben seninim, sen de benimsin!” sözleri dikkat çekiyor.

AŞK AĞLATIR’IN 15. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Cemre, kalbi duran Yusuf’u hayata geri döndürürken, Ada, Yusuf’un ölümden dönmesinden çok etkilendi. Ada’yı elde etmek için iyice gözünü karartan Rüzgar, Fırat, Sumru, Çiçek ve İsmail’e de zarar vermeye başladı. Nihal, geçmişte yaptıkları ortaya çıkacak diye deliye dönerken, yüzünü çok az insanın gördüğü ünlü iş adamı Hünkar Balaban olduğu ortaya çıkan Cevdet ise başta kızı Cemre olmak üzere çok sevdiği eşi Zeynep’in de Ada ve Yusuf’la ilgili sorular sorması üzerine çok zor durumda kaldı. Hastanedeyken Ada ile birlikte hapisten çıkar çıkmaz uzaklara kaçma hayali kuran Yusuf, Hünkar’ın çabaları sonrasında Rüzgar’ın şikayetini geri çekmesiyle özgürlüğüne kavuştu. Yusuf, Ada ile uzaklara kaçmak için harekete geçmeye hazırlanırken, Ada’nın mektubuyla sarsıldı. Sevdikleri için kendini feda eden Ada, Rüzgar’la evlenmeyi kabul etti. Nalan’dan gelen mesajla Ada ve Rüzgar’ın nikah masasına oturduğunu gören Yusuf büyük bir şok yaşadı. Ada, Rüzgar’a evet diyecek miydi? Yusuf, bu evliliğe engel olabilecek miydi?

MF Yapım imzalı Aşk Ağlatır’ın başrollerini Deniz Can Aktaş, Hafsanur Sancaktutan ve Yağız Can Konyalı paylaşıyor.

Aşk Ağlatır’ın final bölümü Pazar akşamı saat 20.00'de Show TV'de!