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Yapımını MF Yapım’ın üstlendiği, yönetmen koltuğuna Şenol Sönmez’in oturduğu Aşk Ağlatır’ın başrollerini Deniz Can Aktaş, Hafsanur Sancaktutan ve Yağızcan Konyalı paylaşıyor.

Yusuf ve sevdiklerinin hayatı için Rüzgâr’la evlenmeyi kabul eden Ada’yı babası ile ilgili çok büyük bir sürpriz beklemektedir. Diğer yandan Zeynep ise kocasının kendisine söz vermesine rağmen neden yeniden Özben’lerin peşine düştüğünü sorgulamaya başlar. Hünkâr’ın Ada ile ilgili sırrını öğrenmeye çok yaklaşır.

Aşk Ağlatır, bu akşam saat 20.00’de final bölümüyle Show TV’de!

İşte "Aşk Ağlatır"ın final bölümü tanıtımları: