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HaberlerTelevizyonAşk Ağlatır 16. bölüm 2. fragmanı: Sen benim bütün hayallerimi gerçekleştirdin! Aşk Ağlatır final bö

Aşk Ağlatır 16. bölüm 2. fragmanı: Sen benim bütün hayallerimi gerçekleştirdin! Aşk Ağlatır final bölümü detayları

Aşk Ağlatır 16. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Final bölümüyle ekranlara veda edecek olan Aşk Ağlatır'da Yusuf, Ada'yı Rüzgar'ın yanından götürüyor. Mert ise can çekişiyor. İşte, Aşk Ağlatır final bölümünde detaylar...

Aşk Ağlatır

Show TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Aşk Ağlatır’ın final bölümü 2. fragmanı yayınlandı. Öfkeden gözü dönen Yusuf’un, Ada’yı Rüzgar’ın yanından götürdüğü fragmanda Mert’in yerde can çekiştiği anlar heyecanı yükseltiyor. Ada’yı korumak isteyen Hünkar Balaban’ın, kendisini Rüzgar’ın silahının önüne attığı tanıtımda Ada’nın Yusuf’a, “Sen benim bütün hayallerimi gerçekleştirdin!” sözleri dikkat çekiyor.

 

AŞK AĞLATIR’IN FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Nalân’dan Ada’nın Rüzgâr’la evlenmek üzere olduğunu öğrenen Yusuf, deliye döner. Ada’nın servetinin peşine düşen İsmail ise Erdem’in karısına ulaşmak için çıktığı yolda Hünkâr’la karşılaşınca büyük bir şok yaşar.

Hünkar, ona Ada’ya yaptıklarının hesabını sorar. Ada’nın sevdiklerinin zarar görmemesi için kendisinden vazgeçtiğini öğrenen Yusuf, onu Rüzgâr’ın ellerinden kurtarmak için hemen harekete geçer. Yusuf ve sevdiklerinin hayatı için Rüzgâr’la evlenmeyi kabul eden Ada’yı babası ile ilgili çok büyük bir sürpriz beklemektedir. Diğer yandan Zeynep ise kocasının kendisine söz vermesine rağmen neden yeniden Özben’lerin peşine düştüğünü sorgulamaya başlar. Hünkâr’ın Ada ile ilgili sırrını öğrenmeye çok yaklaşır.

 

MF Yapım imzalı Aşk Ağlatır’ın başrollerini Deniz Can Aktaş, Hafsanur Sancaktutan ve Yağız Can Konyalı paylaşıyor.

Aşk Ağlatır’ın final bölümü Pazar akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

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