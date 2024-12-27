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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro 'Aşk Biter mi?' ekibi başarıyı kutladı

        'Aşk Biter mi?' ekibi başarıyı kutladı

        Kerem Alışık ve Evrim Alasya'nın başrollerini paylaştığı 'Aşk Biter mi?' ekibi 16 oyun boyunca kapalı gişe sahnelenmesini pasta keserek kutladı. Oyun Ocak ve Şubat aylarında da seyirciyle buluşmaya devam edecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.12.2024 - 23:41 Güncelleme: 27.12.2024 - 23:41
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        'Aşk Biter mi?' başarıyı kutladı
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        Yapımcılığını Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment'in üstlendiği, yönetmenliğini Işıl Kasapoğlu'nun yaptığı "Aşk Biter mi?", 2024-2025 tiyatro sezonunun ilk yarısında en çok konuşulan ve her oyunu kapalı gişe sahnelenen yapımı oldu. Özgün konsepti ile de dikkat çeken Aşk Biter mi? ekibi, 2025 Ocak ayından itibaren daha fazla seyirci ile buluşmak için iki bin kapasiteli Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde perdelerini açmaya başlıyor.

        Kerem Alışık ve Evrim Alasya'nın tüm karakterleri canlandırdığı oyunda iki oyuncu geçmişleri ile hesaplaşırken "aşk biter mi?" sorusuna yanıt arıyor. Alışık ve Alasya, oyunda sadece kendi karakter hikayelerini yaşamakla kalmıyor, kimi zaman Attilâ İlhan, Orhan Veli, Cemal Süreya, kimi zaman Didem Madak, Maria Missakian, Sıdıka Su gibi hepimizin içine işlemiş, duygularımızın tercümanı olmuş büyük aşkların, büyük şairlerin karakterlerini sahneye taşıyor. Serhat Yiğit'in kaleme aldığı oyun, etkili hikayesinin yanı sıra Alışık ve Alasya’nın seslendirdiği şiir ve şarkılar eşliğinde aşkı anlatıyor.

        Oyunun biletlerine Biletix, Passo, Biletinial, Bubilet ve tiyatrolar.com'dan ulaşılabiliyor.

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        Aşk Biter mi Ocak-Şubat 2025 Programı

        5 Ocak 2025 /Zorlu PSM - Turkcell Sahnesi, İstanbul

        11 Ocak 2025 /Caddebostan Kültür Merkezi Büyük Salon, İstanbul

        25 Ocak 2025/ Zorlu PSM - Turkcell Sahnesi, İstanbul

        14 Şubat 2025 / Zorlu PSM - Turkcell Platinum Sahnesi, İstanbul

        15 Şubat 2025 / Zorlu PSM - Turkcell Platinum Sahnesi

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        #kerem alışık
        #Evrim Alasya
        #Zorlu PSM
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