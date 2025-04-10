Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro 'Aşk Biter mi?' ve 'Amadeus' Açıkhava'da

        'Aşk Biter mi?' ve 'Amadeus' Açıkhava'da

        Tiyatro sahnelerinin çok konuşulan iki oyunu 'Aşk Biter mi?' ve 'Amadeus', Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda sahnelenecek. 'Amadeus' 16 Haziran'da, 'Aşk Biter mi?' ise 25 Haziran'da Açıkhava'da seyirciyle buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.04.2025 - 13:38 Güncelleme: 10.04.2025 - 13:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Amadeus' ve 'Aşk Biter mi?' Açıkhava'da
        ABONE OL

        Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment ortak yapımı olan 'Amadeus' ve 'Aşk Biter Mi?' stanbul’da yaz akşamında Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu tiyatroseverlerle buluşacak.

        Peter Shaffer’ın metninden uyarlanan ve dünya müzik tarihinin iki efsanevi ismini, Mozart ve Salieri’yi merkeze alan “Amadeus”, 6. sezonunda da kapalı gişe oynamaya devam ediyor. Selçuk Yöntem’in etkileyici performansıyla hayat verdiği Salieri karakteri, Tansu Biçer’in olağanüstü yorumuyla sahnede vücut bulurken, Mozart ve Costanze karakterinde rol alan Dilan Çiçek Deniz ile güçlü bir kadro oluşturuyor. Amadeus, görkemli sahne tasarımı ve güçlü atmosferiyle izleyiciyi 16 Haziran’da 18. yüzyıl Viyana’sına götürecek.

        REKLAM

        Kerem Alışık ve Evrim Alasya’nın başrollerini paylaştığı, Amadeus’u da sahneye koyan yönetmen Işıl Kasapoğlu imzası taşıyan “Aşk Biter mi?”, edebiyat ve tiyatroyu etkileyici bir atmosferde buluşturuyor. Attilâ İlhan, Orhan Veli, Cemal Süreya, Didem Madak, Maria Missakian ve Sıdıka Su gibi edebiyatın unutulmaz isimlerinin izinden giderek aşkı şiirle, müzikle ve sahneyle yeniden tanımlayan bu özel gösterim; seyirciyi adeta bir iç yolculuğuna çıkarıyor. 25 Haziran’da sahnelenecek olan oyun, açık havada yıldızların altında seyirciye aşk dolu anlar yaşatacak.Oyunların biletleri Biletinial, Biletix, Bubilet ve Passo’d satışa çıktı!

        AMADEUS – OYUN TAKVİMİ

        .png
        .png
        • 2 Mayıs 2025, Cuma – Zorlu PSM Ana Sahne, İstanbul – 20:30
        • 7 Mayıs 2025, Çarşamba – Kocaeli Kongre Merkezi – 20:30
        • 11 Mayıs 2025, Pazar – AKM Büyük Sahne, İstanbul – 15:30
        • 20 Mayıs 2025, Salı – İzmir Kültürpark Açıkhava – 21:00
        • 25 Mayıs 2025, Pazar – Adana Çukurova Açıkhava – 21:00
        • 27 Mayıs 2025, Salı – GAÜN Mavera Açıkhava, Gaziantep – 21:00
        • 29 Mayıs 2025, Perşembe – Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi, Diyarbakır – 20:30
        • 16 Haziran 2025, Pazartesi – Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu, İstanbul – 21:00

        AŞK BİTER Mİ? – OYUN TAKVİMİ

        • 11 Mayıs 2025, Pazar – AKM Büyük Sahne, İstanbul – 20:30
        • 18 Mayıs 2025, Pazar – Zorlu PSM Ana Sahne, İstanbul – 20:30
        • 22 Mayıs 2025, Perşembe – Zorlu PSM Drama Sahnesi, İstanbul – 20:30
        • 16 Haziran 2025, Pazartesi – Cambridge Theatre - London
        • 24 Mayıs 2025, Cumartesi – İzmir Kültürpark Açıkhava – 21:0025 Haziran 2025, Çarşamba – Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu, İstanbul – 21:00
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu
        #Amadeus
        #Aşk Biter mi
        #kerem alışık
        #Selçuk Yöntem
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        DEM heyetinden görüşme öncesi açıklama
        DEM heyetinden görüşme öncesi açıklama
        Eski Bakan Şener'in oğluna verilen 'müebbet' hapisin nedeni belli oldu!
        Eski Bakan Şener'in oğluna verilen 'müebbet' hapisin nedeni belli oldu!
        Duruşma günü mezara saldırı düzenlendi!
        Duruşma günü mezara saldırı düzenlendi!
        Ünlüler, Ahmet için adliyede
        Ünlüler, Ahmet için adliyede
        G.Saray Samsunspor karşısında!
        G.Saray Samsunspor karşısında!
        İki ailenin kavgasında o ölmüştü! Kahreden ayrıntı!
        İki ailenin kavgasında o ölmüştü! Kahreden ayrıntı!
        Kaspersky: AI ticari bir saçmalıktır
        Kaspersky: AI ticari bir saçmalıktır
        3 yaşında geçirdiği kaza hayatını altüst etti! Şifayı Türkiye’de buldu
        3 yaşında geçirdiği kaza hayatını altüst etti! Şifayı Türkiye’de buldu
        İki cesetle aynı ev içinde 42 saat
        İki cesetle aynı ev içinde 42 saat
        Yolcu otobüsü ile yakıt tankeri kafa kafaya! Can kaybı ve yaralılar var!
        Yolcu otobüsü ile yakıt tankeri kafa kafaya! Can kaybı ve yaralılar var!
        Dizi iptal, aşk bitti
        Dizi iptal, aşk bitti
        Morata'ya sürpriz talip!
        Morata'ya sürpriz talip!
        Uzman çavuş öldürmüştü! 'Yan baktın' vahşeti kamerada!
        Uzman çavuş öldürmüştü! 'Yan baktın' vahşeti kamerada!
        Fenerbahçe'de Kostic mesaisi!
        Fenerbahçe'de Kostic mesaisi!
        Genç adamı parçalara bölmüşler! Eşi gözaltında!
        Genç adamı parçalara bölmüşler! Eşi gözaltında!
        Sıra kavgasında eczacı merdivenden atıldı!
        Sıra kavgasında eczacı merdivenden atıldı!
        Yediler içtiler öldürdü! Kanlı hesaplaşma!
        Yediler içtiler öldürdü! Kanlı hesaplaşma!
        Çin'den Ukrayna'ya: Sorumlu hareket edin
        Çin'den Ukrayna'ya: Sorumlu hareket edin
        Trafik neden bazı ülkelerde ters yönde akar?
        Trafik neden bazı ülkelerde ters yönde akar?
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?