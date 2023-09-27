Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş aşkını paylaştı! Sevgilisi bakın kim çıktı!
Bir döneme damga vurmuş olan Aşk-ı Memnu dizisinde Cemile karakterine hayat veren Pelin Ermiş, sosyal medya hesabı üzerinden sevgilisiyle çekildiği aşk dolu karelerini yayınladı. Ünlü güzelin sevgilisi bakın kim çıktı...
Kanal D ekranlarında bir dönem yayınlanmış olan Aşk-ı Memnu dizisinde Cemile karakterine hayat veren Pelin Ermiş'in sosyal medya hesabında yayınladığı aşk dolu pozları gündem oldu. Ünlü ismin sevgilisi de kendisi gibi ünlü bir oyuncu çıktı.
Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Pelin Ermiş, sevgilisiyle çekildiği aşk dolu karelerini sevenlerinin beğenisine sundu.
20 Ağustos 1982 yılında dünyaya gelen Pelin Ermiş'in yayınladığı fotoğraflardan sonra sevgilisinin de kendisi gibi oyuncu olduğu hatta şu anda ekranlarda yer alan bir dizide boy gösterdiği öğrenildi.
Birçok dizi ve film projelerinde boy gösteren Deva Enes Külahçı şimdilerde Deniz Can Aktaş, Miray Daner ve Esra Dermancıoğlu gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Hudutsuz Sevda dizisinde rol alıyor.
İşte Pelin Ermiş ve sevgilisi Enes Külahçı...