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Aşk Mantık İntikam 41. son bölüm tek parça izle! Aşk Mantık İntikam 41. bölüm özeti

Yayınlandığı günden beri ilgi görmeye devam eden sevilen dizi Aşk Mantık İntikam'da heyecan 41. son bölümle devam etti. İşte Aşk Mantık İntikam bu akşam yaşananlar ve son bölüm izleme sayfası...

  • 01
    Aşk Mantık İntikam 41. son bölüm tek parça izle! Aşk Mantık İntikam 41. bölüm özeti

    Fox TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Aşk Mantık İntikam, bu akşam 41. son bölümüyle ekranlara geldi. İşte Aşk Mantık İntikam son bölüm izleme linki ve özeti...

     
  • 02
    Aşk Mantık İntikam 41. son bölüm tek parça izle! Aşk Mantık İntikam 41. bölüm özeti

    AŞK MANTIK İNTİKAM 41. BÖLÜMDE NELER OLDU?

    Ozan, Atlas’tan ilk defa baba sözcüğünü duymuştur fakat bunun sevincini yaşayamaz. Çünkü oğlu, Salim’in yanındadır. Ozan ve Esra hemen Atlas’ı almak için harekete geçerler. Ozan Salim’in tehdidi karşısında ona şirketi satmaya karar verdiğini söyler, ancak aslında başka bir planı vardır. 
  • 03
    Aşk Mantık İntikam 41. son bölüm tek parça izle! Aşk Mantık İntikam 41. bölüm özeti

    Bu plandan habersiz olan Esra ise bilmeden Ozan’ın tüm planlarını alt üst eder. Ozan ve Esra yine komik ama bir o kadar da tehlikeli bir maceranın içine çekilmişlerdir. Bu süreçte hamile olduğunu öğrenen Esra, Ozan’a bunu romantik bir biçimde söylemek ister. Ozan’la baş başa kalmak için fırsat kollasa da ailelerin de işin içine girmesiyle bir türlü bu fırsatı bulamaz. Sonunda bu açıklamayı hiç kimsenin beklemediği bir anda yapacaktır.
  • 04
    Aşk Mantık İntikam 41. son bölüm tek parça izle! Aşk Mantık İntikam 41. bölüm özeti

    Aşk Mantık İntikam'ın son bölümünü izlemek isteyen izleyiciler fox.com.tr/Ask-Mantik-Intikam/izle bağlantısı üzerinden diziyi izleyebilir.

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