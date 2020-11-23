Aşk Tesadüfleri Sever oyuncuları kimler? Aşk Tesadüfleri Sever filmi konusu sinemaseverler tarafından merak konusu oldu. Yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak'ın aldığı film, çocukluk ve ilk gençlik yılları boyunca yolları Ankara’da kesişen ve 2010 yılında İstanbul’da tanışan Özgür (Mehmet Günsür) ve Deniz (Belçim Bilgin),kendilerini engellerle dolu aşk macerasını anlatıyor.
AŞK TESADÜFLERİ SEVER OYUNCULARI
Mehmet Günsür - Özgür
Belçim Bilgin Erdoğan - Deniz
Altan Erkekli - Yılmaz
Şebnem Sönmez - Neriman
Hüseyin Avni Danyal - Ömer
Ayda Aksel - İnci
Berna Konur - Zeynep
Ümit Bülent Dinçer
Zafer Demircan - Deniz'in Yengesi
Hakan Çimenser - Deniz'in Dayısı
Batuhan Karacakaya - Özgür'ün çocukluğu rolünde
Pınar Çağlayan - Deniz'in çocukluğu rolünde
Reyhan Asena Keskinci - Deniz'in sekiz yaşındaki hali
Berkant Keskin - Özgür'ün sekiz yaşındaki hali
Yiğit Özşener - Burak
Cem Uslu
Simel Aksünger
Altan Sinan Cebecigil
AŞK TESADÜFLERİ SEVER KONUSU
Aşk Tesadüfleri Sever, yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak'ın yaptığı 2010 Türk aşk filmidir. Film 4 Şubat 2011 tarihinde gösterime girmiştir. Filmin soundtrack albümü de filmin yayınlandığı tarihte yayınlanmıştır.Çocukluk ve ilk gençlik yılları boyunca yolları Ankara’da kesişen ve 2010 yılında İstanbul’da tanışan Özgür (Mehmet Günsür) ve Deniz (Belçim Bilgin),kendilerini engellerle dolu aşk macerasının içinde bulurlar. Bir yandan da geri dönüşlerle onların geçmişlerini izlerken, diğer yandan da Türkiye’nin 70'li, 80'li, 90'lı ve 2000'li yıllarında gezerek, dönemin unutulmaya yüz tutmuş popüler kültür öğeleri, müzikleri, yaşam biçimleri Aşk Tesadüfleri Sever’in nostaljik yönünü tamamlıyor.
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