Aşk ve Mavi dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Aşk ve Mavi oyuncuları kimler?
Aşk ve Mavi, 73. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Aşk ve Mavi dizisinin başrollerinde Emrah, Burcu Kıratlı gibi başarılı oyuncular yer alıyor. Yapımını NTC Medya'nın yaptığı Aşk ve Mavi dizisinin oyuncu kadrosu merak ediliyor. İşte Aşk ve Mavi dizisine dair detaylar...
09.10.2018 - 15:24 | Güncelleme:
Aşk ve Mavi dizisi 73. yeni bölümüyle Cuma akşamı ATV'de izleyiciyle buluşacak. ATV'de Cuma günü yayınlanacak olan Aşk ve Mavi dizisinin oyuncuları merak ediliyor. Peki, Aşk ve Mavi dizisinin oyuncuları kimler? İşte Aşk ve Mavi dizisi oyuncuları ve 73. yeni bölüme dair detaylar...
Mavi ve Ali, yüzüğün Ali'nin cebine nasıl girdiğini bulmaya çalışırlarken Yüksel, Ali'ye yakın olabilmek için bir hamle daha yapar ve Fazıl'a bir inşaat işi için teklif götürür. Fazıl'ın işi kabul etmesi Mavi'yi deliye döndürür. Safiye, Fatma'yı konaktan göndermek için bir ona bir teklifte bulunur. Fatma kabul eder. Safiye, artık Fatma'dan kurtulduğunu düşünerek mutlu olurken Fatma beklenmedik bir karar alır. Hasibe, Birgül'e şaka yapıp ona iyi bir ders vermek isterken kendisini içinden çıkılmaz zor bir duruma sokar. Mavi, Yüksel ve Ali'nin her an birlikte çalışacak olmalarını kabullenemez ve bunun için bir şeyler yapmak ister. Öfkeyle hareket eden Mavi ölümle karşı karşıya getirir. Üstelik ona yardım edecek hiç kimse yoktur.
AŞK ve MAVİ OYUNCULARI
Emrah (Ali), Burcu Kıratlı (Mavi), Kenan Bal (Fazıl), Cüneyt Mete (Cemal), Ayşegül Ünsal (Hasibe), Birgül Ulusoy (Birgül), Alayça Öztürk (Safiye), Osman Karakoç (İlyas), Uğur Uzunel (İsmet), Seda Akman (Yüksel Karahan), İpek Tuzcuoğlu (Elmas)
Senaryosunun Gül Abus Semerci - Yelda Eroğlu'nun kaleme aldığı, yönetmenliğini Hakan Arslan'ın üstlendiği Aşk ve Mavi dizisinin 73. yeni bölümü Cuma akşamı saat 20.00'da ATV ekranlarında olacak.
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