Alınan bilgiye göre, Yığılca İlçe Jandarma Komutanlığı'na ait askeri araç, Kırık köyü mevkisindeki bir olaya gittiği sırada henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.

Kazada, araçta bulunan 1'i rütbeli 4 asker yaralandı.

Vatandaşların yardımıyla cipe bindirilerek Yığılca- Düzce karayoluna çıkarılan yaralı askerler, sağlık ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ile Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Düzce Valisi Zülkif Dağlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olayı duyar duymaz askerleri tedavi gördükleri hastanelerde ziyaret ettiklerini söyledi.

Jandarma ekiplerinin kullandığı aracın, ilçedeki ormanlık alanda şarampole devrildiğini ve aracın şans eseri uçuruma yuvarlanmak üzere iken bir ağaca çarparak durduğunu anlatan Vali Dağlı, şöyle konuştu:

"Askerlerimiz büyük bir şans eseri, kazayı ufak yaralarla atlattılar. Her iki hastanemizde ziyaretlerini yaptım. Askerlerimizin durumu çok şükür iyi ve hayati tehlikeleri bulunmuyor. Geçmiş olsun diyorum. İnşallah bir daha böyle talihsiz olaylar yaşamayız."

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