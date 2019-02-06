- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
İzmir'de aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 357 sanığın yargılandığı ve tamamının beraat ettiği "Askeri casusluk" davasıyla ilgili eski İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Durdu Kavak, eski cumhuriyet savcıları Ali Çelik, Zafer Kılınç, Hüseyin Alaybay, Mehmet Sedat Erbaş, Mustafa Kayın ile eski hakimler Atilla Rahman, Serdar Ergül, İsmail Kurt, Cahit Kargılı, Dilek Öztürk, Mehmet Ayan hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı. Soruşturma sonunda 12 eski savcı ve hakim hakkında 'görevi kötüye kullanma' suçundan iddianame hazırlandı.
MESLEĞİN ŞEREF VE ONURUNU BOZDULAR
İddianamede şüphelilerin FETÖ adına faaliyette bulundukları, başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere bazı kamu kurumlarını itibarsızlaştırmaya yönelik eylemde oldukları anlatılarak, şöyle denildi:
"Kamuoyunda 'İzmir Askeri Casusluk Davası' olarak bilinen dava üzerinden, karara bağlanan evrağın soruşturma ile kovuşturma sürecinde usul ve yasaya aykırı işlem tesis ederek mesleğin şeref ve onurunu bozan, mesleğe olan genel saygı ve güveni gideren nitelikte eylemde bulundukları anlaşılmıştır."
NÖBETÇİ OLMADAN TUTUKLAMA YAPTI
Şüphelilerden eski hakim Serdar Ergül´ün nöbetçi olmadığı halde nöbetçi hakimin bilgisi dışında aralarında Eski Donanma Komutanı emekli Oramiral Veysel Kösele´nin de bulunduğu 20 TSK personeli hakkında tutuklama kararı verdiği anlatılan iddianamede, özel yetkili mahkemelerin kaldırılmasının ardından kapatılan İzmir 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nin eski başkanı ve 'silahlı terör örgütü üyesi olmak´ suçundan 9 yıl 9 ay hapis cezasına mahkum edilen Atilla Rahman ile eski üye hakimler Dilek Öztürk ve İsmail Kurt'un sanıkları, uzun süre tutuklu kalmalarına neden olarak mağdur ettikleri ifade edildi.
SORUŞTURMA, ABD'DEN GELEN MAİLLE BAŞLATILDI
Şüphelilerden eski savcı Zafer Kılınç´ın ABD'den gönderilen e-mail ile başlattığı soruşturmada, emniyet mensuplarının yasaya aykırı yaptıkları işlem vurgulandı. Soruşturma aşamasında ev ve işyerlerine yapılan baskınlarda ele geçirildiği belirtilen delillerin sürekli siyah poşette bulunmasının şüphe uyandırdığı belirtilen iddianamede "Pandora veri tabanını içeren dijital materyallerin bulunduğu ev aramalarında genelde şüphelilerin ikametgahlarında olmamaları, suç unsuru içerdiği iddia olunan materyallerin sürekli siyah poşet içerisinde bulunması şüphe uyandırıcıdır" denildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.