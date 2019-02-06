İzmir'de aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 357 sanığın yargılandığı ve tamamının beraat ettiği "Askeri casusluk" davasıyla ilgili eski İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Durdu Kavak, eski cumhuriyet savcıları Ali Çelik, Zafer Kılınç, Hüseyin Alaybay, Mehmet Sedat Erbaş, Mustafa Kayın ile eski hakimler Atilla Rahman, Serdar Ergül, İsmail Kurt, Cahit Kargılı, Dilek Öztürk, Mehmet Ayan hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı. Soruşturma sonunda 12 eski savcı ve hakim hakkında 'görevi kötüye kullanma' suçundan iddianame hazırlandı.



MESLEĞİN ŞEREF VE ONURUNU BOZDULAR



İddianamede şüphelilerin FETÖ adına faaliyette bulundukları, başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere bazı kamu kurumlarını itibarsızlaştırmaya yönelik eylemde oldukları anlatılarak, şöyle denildi:



"Kamuoyunda 'İzmir Askeri Casusluk Davası' olarak bilinen dava üzerinden, karara bağlanan evrağın soruşturma ile kovuşturma sürecinde usul ve yasaya aykırı işlem tesis ederek mesleğin şeref ve onurunu bozan, mesleğe olan genel saygı ve güveni gideren nitelikte eylemde bulundukları anlaşılmıştır."



NÖBETÇİ OLMADAN TUTUKLAMA YAPTI



Şüphelilerden eski hakim Serdar Ergül´ün nöbetçi olmadığı halde nöbetçi hakimin bilgisi dışında aralarında Eski Donanma Komutanı emekli Oramiral Veysel Kösele´nin de bulunduğu 20 TSK personeli hakkında tutuklama kararı verdiği anlatılan iddianamede, özel yetkili mahkemelerin kaldırılmasının ardından kapatılan İzmir 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nin eski başkanı ve 'silahlı terör örgütü üyesi olmak´ suçundan 9 yıl 9 ay hapis cezasına mahkum edilen Atilla Rahman ile eski üye hakimler Dilek Öztürk ve İsmail Kurt'un sanıkları, uzun süre tutuklu kalmalarına neden olarak mağdur ettikleri ifade edildi.



SORUŞTURMA, ABD'DEN GELEN MAİLLE BAŞLATILDI



Şüphelilerden eski savcı Zafer Kılınç´ın ABD'den gönderilen e-mail ile başlattığı soruşturmada, emniyet mensuplarının yasaya aykırı yaptıkları işlem vurgulandı. Soruşturma aşamasında ev ve işyerlerine yapılan baskınlarda ele geçirildiği belirtilen delillerin sürekli siyah poşette bulunmasının şüphe uyandırdığı belirtilen iddianamede "Pandora veri tabanını içeren dijital materyallerin bulunduğu ev aramalarında genelde şüphelilerin ikametgahlarında olmamaları, suç unsuru içerdiği iddia olunan materyallerin sürekli siyah poşet içerisinde bulunması şüphe uyandırıcıdır" denildi.