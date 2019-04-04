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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, pazar günü 81 il merkezinde uygulanacak Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2019-MSÜ) 379 bin 796 adayın gireceğini bildirdi.
AA'nın haberine göre; ilki geçen sene uygulanan sınavın bu yıl ikincisinin 7 Nisan Pazar günü gerçekleştirileceğini belirten Aygün, 81 ildeki 91 sınav merkezinde gerçekleştirilecek 2019-MSÜ'ye 379 bin 796 adayın gireceğini ifade etti.
ÖSYM Başkanı Aygün, sınavın 10.15’te başlayacağını ve sınavda adaylara, 120 sorudan oluşan test uygulanacağını kaydetti. Testte Türkçe ve temel matematikten 40'ar, fen bilimleri ve sosyal bilimlerden 20'şer soru yer alacağını aktaran Aygün, adaylara 135 dakika süre tanınacağını belirtti.
ADAYLARA SAAT HATIRLATMASI
Bu yıl uygulanacak tüm basılı sınavlarda olduğu gibi 2019-MSÜ'de de kimliğini kaybeden adayların mağdur olmaması için sınav yapılan illerde nüfus müdürlüklerinin sınav günü açık tutulacağını söyleyen Aygün, açık nüfus müdürlüklerinin listesinin ÖSYM'nin internet sitesinde yer aldığını aktardı.
Sınava girecek tüm adaylara başarılar dileyen Aygün, adaylara saat 10.00'dan önce sınav binalarında olmaları gerektiği hatırlatmasında bulundu.
GEÇEN YIL 293 BİN ADAY SINAVA KATILDI
MSÜ'ye, sınavın ilk kez uygulandığı 2018'de başvuran aday sayısı 300 bin 856, sınava katılan aday sayısı ise 293 bin 432 olmuştu.
2019-MSÜ'ye girmek isteyen adayların başvurularını 16 Ocak-27 Şubat'ta alan ÖSYM, sınav sonuçlarını 26 Nisan'da açıklayacak.
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