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Askerlik celp tarihleri ertelendi mi, celp tarihleri ne zaman?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili vuran deprem felaketinin ardından, bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem, milyonlarca kişiyi etkilerken, silah altına alınmayı bekleyenler celp tarihlerini araştırmaya başladı. Milli Savunma Bakanlığı 2 Mart ve 6 Nisan arasında sevke tabi er statüsündeki yükümlülerin askeri sevklerin daha ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu. İşte 2023 ertelenen askerlik celp tarihleri...

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  • Askerlik celp tarihleri ertelendi mi, celp tarihleri ne zaman?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır’da deprem bölgesinde açıklamalarda bulundu. Kahramanmaraş’ta yaşanan 7.7 ve 7.6 meydana gelen depremlerin ardından, silah altına alınmayı bekleyenler Cumhurbaşkanı Erdoğan celp tarihlerinin ertelendiğini duyurmasının ardından, celp tarihlerini araştırmaya başladı. Peki, "Askerlik celp tarihleri ertelendi mi, celp tarihleri ne zaman?" İşte 2023 celp tarihleri...
  • Askerlik celp tarihleri ertelendi mi, celp tarihleri ne zaman?

    ASKERLİK CELP TARİHLERİ ERTELENDİ Mİ? 

    Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada “ Deprem bölgesinde ikamet eden veya bu illerin nüfusuna kayıtlı 13 binin üzerindeki yükümlü askerimizin mart ve nisan celpleri mayısa ertelenmiştir." ifadelerini kullandı.

     
  • Askerlik celp tarihleri ertelendi mi, celp tarihleri ne zaman?

    BEDELLİ ASKERLİK CELPLERİ NE ZAMANA ERTELENDİ?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada “ Deprem bölgesinde ikamet eden veya bu illerin nüfusuna kayıtlı 13 binin üzerindeki yükümlü askerimizin mart ve nisan celpleri mayısa ertelenmiştir." ifadelerini kullandı.

     
  • Askerlik celp tarihleri ertelendi mi, celp tarihleri ne zaman?

    MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI CELP TARİHLERİ

    Milli Savunma Bakanlığı tarafından daha önce açıklanan celp tarihleri şu şekildeydi;

     

    Mart ve Nisan ayındaki celpler ertelendi.

     

    02 Şubat 2023

     

    02 Mart 2023

     

    06 Nisan 2023

     

    04 Mayıs 2023

     
  • Askerlik celp tarihleri ertelendi mi, celp tarihleri ne zaman?

    31 Mayıs 2023

     

    06 Temmuz 2023

     

    10 Ağustos 2023

     

    07 Eylül 2023

     

    05 Ekim 2023

     

    09 Kasım 2023

     

    07 Aralık 2023
  • Askerlik celp tarihleri ertelendi mi, celp tarihleri ne zaman?

    CELP DÖNEMİ NEDİR?

    Celp kelimesinin anlamı huzura çağırmak, bir yere davet etmek, kendine çekmektir.

    Askeri terim olarak Celp ise askere çağrılma işlemine denir. 20 yaşını tamamlayan erkeklerin tamamı mazeretleri yoksa askere gitmek zorundadır ve bu askere gitme işlemi de celp dönemlerinde olur.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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