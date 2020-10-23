Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

Askerlik yerleri belli oldu! Kasım ayı celp dönemleri 2000/4 e-devlet! Askerlik yeri sorgulama 2020

Askere gidecek olan on binlerce vatandaş askerlik yeri öğrenme nasıl yapılır? Şeklindeki sorularına cevap aramaya başladı. Kasım ayı celp dönemi askerlik yerleri açıklandı. İşte, E-devlet askerlik yeri sorgulama ekranı

Askerlik yerleri belli oldu! Kasım ayı celp dönemleri 2000/4 e-devlet! Askerlik yeri sorgulama 2020

Askerlik yeri öğrenme nasıl yapılır? E-Devlet üzerinden açıklanan 2000/4 askerlik yeri sorgulama ekranı haberimizde yer alıyor. Vatani görevini yerine getirmek için askerlik başvurusunda bulunan gençlerin askerlik yerleri açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından "Ekim/Kasım/Aralık 2020 dönemi yükümlü sınıflandırma sonuçları e-Devlet ve Askerlik Şube Başkanlıklarından açıklanmıştır." denildi. Vatandaşlar e-devlet üzerinden sorgulama yapmaya başladı.

ASKERLİK YERİ ÖĞRENME NASIL YAPILIR?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından e-devlet üzerinden açıklanan askerlik yerleri 2000/4 öğrenmek için, öncelikle
e-devlet'e girmeniz gerekiyor. TC kimlik numaranızı ve şifrenizi girmenizin ardından "Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama ve ASAL Sevk Başvurusu" yazarak askerlik yapacağınız yeri sorgulayabileceksiniz.

ASKERLİK YERİ ÖĞRENME EKRANI

ASKERLİK SEVK BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHİ NEDİR?

Askerlik başvurusu yapan ya da askerlik çağında olan erkekler için düzenlenen belgelerde bulunan sevk başlangıç tarihi ifadesi, askerlik yapacak kişinin askerlik görevini yapacağı birliğe teslim olacağı tarihin başlangıcını belirtiyor. Sevk bitiş tarihi ise askerlik yapacak kişinin askerlik görevini yapacağı birliğe teslim olacağı tarihin son gününe işaret eder.

ASKERLİK SEVK TARİHLERİ 2020

Yedek subay/astsubay adayları ile erbaş/erlerin sevk tarihleri şu şekilde;

* Yedek Subay/Astsubay Adayları, Erbaş/Er (1nci Grup): 30 Ekim 2020

* Bedelli Er (Kasım Celp ve Sevk Dönemi): 21 Kasım 2020

* Erbaş/Er (2nci Grup): 25 Kasım 2020

* Erbaş/Er (3ncü Grup): 24 Aralık 2020

ASKERLİK YERLERİ BELLİ OLDUKTAN SONRA YAPILMASI GEREKENLER

A. Yedek subay adayları ile yedek astsubay adayları 30 ocak 2020 tarihinde, er/erbaş statüsüne ayrılanlardan ocak celp ve sevk dönemine tabi olanlar 30 ocak 2020 tarihinde, şubat celp ve sevk dönemine tabi olanlar 26 şubat 2020 tarihinde, mart celp ve sevk dönemine tabi olanlar ise 19 mart 2020 tarihinde tertip edildikleri birliklere sevk edilecekler.


B. Sınıflandırma sonuçları açıklandıktan sonra yükümlüler yukarıda belirtilen sevk başlangıç tarihlerinden on beş gün öncesinden itibaren e-devlet üzerinden ve askerlik şubesi başkanlıklarından sevk evrakını alabilecekler. Sevk başlangıç tarihinden itibaren sevk evraki sadece askerlik şubesi başkanliklarinca verilecek.

C. Yol ve iaşe parasi, e-devletten sevk evrakını alan yükümlülere adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde bulunan adresi ile eğitim birliği, askerlik şubesi başkanlığından sevk evrakını alan yükümlülere ise sevk evrakını aldığı askerlik şubesi başkanlığı ile eğitim birliği arasi esas alınarak verilmektedir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleri ile PTT şubelerinden veya PTT kartı ile pttmatiklerden alabilecekler.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

2020 YDS sonuçları açıklandı! 2020 YDS sonuçları nasıl öğrenilir? YDS Puanları kaç yıl geçerli? 2020 YDS sonuç
GÜNDEM2020 YDS sonuçları açıklandı!2020 YDS sonuç sorgula
Askerlik şubeleri çalışma saatleri nedir? Askerlik şubeleri iletişim bilgileri 2020 hbrt
GÜNDEMAskerlik şubeleri çalışma saatleri nedir?
Bakan Selçuk açıkladı! Açıköğretim Lisesi mezuniyet kredi notu kaç oldu?
GÜNDEMAçıköğretim Lisesi mezuniyet kredi notu kaç oldu?
SON DAKİKA! Taksiciden kadın müşteriye şok tehdit: "Seni gebertirim kadın!" - Haberler
GÜNDEMTaksici kadın müşteriye öyle bir şey dedi ki!
Son dakika! Korkunç! Çekmeköy'de bir kişi kargosu geç geldi diye kuryeyi hastanelik etti - Haberler
GÜNDEMKorkunç! Kargosu geç geldi diye...
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? İstanbul'da 24-25 Ekim'de sokağa çıkma yasağı var mı?
GÜNDEMHafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?
Son dakika haberi... 8 yıldır kullanamıyorlar! 'Her gün aynı kâbusu yaşamak istemiyoruz'
GÜNDEM8 yıldır kullanamıyorlar!
HES kodu alma! HES kodu nedir, nasıl alınır? SMS e-devlet ile HES kodu sorgulama ekranı
GÜNDEMHES kodu nasıl alınır?
Söke'de villaya DHKP-C operasyonu
GÜNDEMSöke'de villaya DHKP-C operasyonu
Tartıştığı oğlunu silahla vurdu
GÜNDEMTartıştığı oğlunu silahla vurdu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X