Askerlik yeri öğrenme nasıl yapılır? E-Devlet üzerinden açıklanan 2000/4 askerlik yeri sorgulama ekranı haberimizde yer alıyor. Vatani görevini yerine getirmek için askerlik başvurusunda bulunan gençlerin askerlik yerleri açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından "Ekim/Kasım/Aralık 2020 dönemi yükümlü sınıflandırma sonuçları e-Devlet ve Askerlik Şube Başkanlıklarından açıklanmıştır." denildi. Vatandaşlar e-devlet üzerinden sorgulama yapmaya başladı.

ASKERLİK YERİ ÖĞRENME NASIL YAPILIR?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından e-devlet üzerinden açıklanan askerlik yerleri 2000/4 öğrenmek için, öncelikle

e-devlet'e girmeniz gerekiyor. TC kimlik numaranızı ve şifrenizi girmenizin ardından "Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama ve ASAL Sevk Başvurusu" yazarak askerlik yapacağınız yeri sorgulayabileceksiniz.

ASKERLİK YERİ ÖĞRENME EKRANI

ASKERLİK SEVK BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHİ NEDİR?

Askerlik başvurusu yapan ya da askerlik çağında olan erkekler için düzenlenen belgelerde bulunan sevk başlangıç tarihi ifadesi, askerlik yapacak kişinin askerlik görevini yapacağı birliğe teslim olacağı tarihin başlangıcını belirtiyor. Sevk bitiş tarihi ise askerlik yapacak kişinin askerlik görevini yapacağı birliğe teslim olacağı tarihin son gününe işaret eder.

ASKERLİK SEVK TARİHLERİ 2020

Yedek subay/astsubay adayları ile erbaş/erlerin sevk tarihleri şu şekilde;

* Yedek Subay/Astsubay Adayları, Erbaş/Er (1nci Grup): 30 Ekim 2020

* Bedelli Er (Kasım Celp ve Sevk Dönemi): 21 Kasım 2020

* Erbaş/Er (2nci Grup): 25 Kasım 2020

* Erbaş/Er (3ncü Grup): 24 Aralık 2020

ASKERLİK YERLERİ BELLİ OLDUKTAN SONRA YAPILMASI GEREKENLER

A. Yedek subay adayları ile yedek astsubay adayları 30 ocak 2020 tarihinde, er/erbaş statüsüne ayrılanlardan ocak celp ve sevk dönemine tabi olanlar 30 ocak 2020 tarihinde, şubat celp ve sevk dönemine tabi olanlar 26 şubat 2020 tarihinde, mart celp ve sevk dönemine tabi olanlar ise 19 mart 2020 tarihinde tertip edildikleri birliklere sevk edilecekler.



B. Sınıflandırma sonuçları açıklandıktan sonra yükümlüler yukarıda belirtilen sevk başlangıç tarihlerinden on beş gün öncesinden itibaren e-devlet üzerinden ve askerlik şubesi başkanlıklarından sevk evrakını alabilecekler. Sevk başlangıç tarihinden itibaren sevk evraki sadece askerlik şubesi başkanliklarinca verilecek.

C. Yol ve iaşe parasi, e-devletten sevk evrakını alan yükümlülere adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde bulunan adresi ile eğitim birliği, askerlik şubesi başkanlığından sevk evrakını alan yükümlülere ise sevk evrakını aldığı askerlik şubesi başkanlığı ile eğitim birliği arasi esas alınarak verilmektedir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleri ile PTT şubelerinden veya PTT kartı ile pttmatiklerden alabilecekler.