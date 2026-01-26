Askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MSB 2026 Şubat celbi askerlik sınıflandırma sonuçları sorgulama
Ocak ayının son haftasına girilmesiyle birlikte askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih araştırılıyor. Yedek subay, yedek astsubay ve er adayları Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 2026 Askerlik celp ve sevk takvimini kontrol ediyor. Takvime göre 2026 Şubat celbi sınıflandırma sonuçları Ocak ayı içinde duyurulacak. Bu sebeple vatani görevini yerine getirmek için başvurularını tamamlayan yükümlüler ''2026 Şubat celbi askerlik yerleri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?'' sorularını gündeme taşıdı. İşte detaylar...
2026 Askerlik celp ve sevk tarihleri Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından duyurulmuştu. Böylece 2026 Şubat celbi sınıflandırma sonuçlarının açıklanacağı tarih belli olmuştu. Ocak ayının sonuna gelinirken yedek subay, yedek astsubay ve er adayları MSB’den gelecek açıklamaya kilitlendi. 2026 Şubat celbi askerlik yerleri e-Devlet üzerinden erişime açılacak. Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinden 10 gün önce elde edebilecek. Peki, askerlik yerleri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte e-Devlet sorgulama ekranı ve tüm bilgiler.…
2026 ŞUBAT ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Seçim ve sınıflandırma sonuçları 29 Ocak 2026 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacak.
Ancak daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dâhil olmak üzere yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edilecek.
ASKERLİK SEVK TARİHLERİ
Yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sevk tarihleri şu şekilde:
Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1’inci Grup): 05 Şubat 2026
Er (2’nci Grup): 05 Mart 2026
Er (3’üncü Grup): 02 Nisan 2026
SEVK BELGESİ NASIL VE NEREDEN ALINIR?
Yükümlüler sevk belgesini 1’inci grupta sevke tabi olanlar sınıflandırma sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren, 2 ve 3’üncü grupta sevke tabi olanlar ise sevk tarihlerinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecek.
Yükümlülere, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde bulunan adresi ile eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecek. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleri ile PTT şubelerinden veya PTT kartı ile PttMatiklerden alabilecek.
Yükümlüler, askerlik hizmetleri süresince kullanmak üzere banka kartları bulunmuyorsa herhangi bir banka şubesine başvururak hesap açtırabilecek ve banka kartı temin edebilecek.
Sevk belgesini almayanlar ile aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılmayanlar veya sevk belgesini aldığı halde kendisine verilen yol süresi dışında sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılanlar hakkında bakaya işlemi yapılacak.
2026 ŞUBAT CELBİ ASKERLİK YERLERİ NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Askerlik yerleri sorgulama işlemi, e-Devlet şifresi ile giriş yaptıktan sonra çok kolay bir şekilde gerçekleştirilebiliyor.
Bedelli askerlik ve askerlik celp tarihleri ve yerlerini öğrenmek isteyen er, adayları e-Devlet'e bireysel şifreleriyle girip Milli Savunma Bakanlığı'nın yayımladığı bilgileri görüntüleyebilecek.