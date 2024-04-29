Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman belli olur? 2024 Mayıs ayı celp ve sevk dönemi tarihi ile askerlik yerleri sorgulama

        Askerlik yerleri e-Devlet'ten açıklanıyor! 2024 Mayıs ayı askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

        Askerlik yerleri için Milli Savunma Bakanlığı'nın yapacağı son dakika açıklaması bekleniyor. Yedek subay, astsubay adayları, erbaş ve erlerin sevk ve celp tarihleri MSB Askeralma Genel Müdürlüğü'nce paylaşılıyor. Vatani görevlerini yerine getirmek için artık gün sayan yükümlüler mayıs ayı askerlik yerlerinin ne zaman açıklanacağını merak ediyor. İşte, 2024 askerlik yerleri sorgulama işlemine ilişkin detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.04.2024 - 14:24 Güncelleme: 29.04.2024 - 14:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Mayıs ayı sevk ve celp dönemi tarihleri merak konusu oldu. Askerlik yerleri araştırması gündemdeki yerini aldı. Vatani görevini yapacak olanlar "2024 askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt arıyorlar. Heyecanla beklenen mayıs ayı bedelli askerlik yerleri sorgulama işlemi e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilecek. İşte, konuya ilişkin detaylar...

        2

        MAYIS ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamaya göre; 2024 celp ve sevk tarihleriyle birlikte, mayıs ayı askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih belli oldu.

        Buna göre; askerlik yerleri 3 Mayıs 2024 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak.

        3

        SINIFLANDIRILANLAR TEKRAR İŞLEME DAHİL OLMAYACAK

        Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacak. Ancak daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dâhil olmak üzere yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edilecek.

        4

        ASKERLİK YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

        e-Devlet sayfasındaki "Kurumlar" başlığı altında yer alan Milli Savunma Bakanlığı “Er Sınıflandırma, Yedek Astsubay, Yedek Subay ve bedelli sınıflandırma Sonucunu Sorgulama” hizmetlerinden askerlik bilgilerine ulaşabilirsiniz. Bilgilerinizde hata veya eksiklik bulunuyorsa detaylı bilgi için Milli Savunma Bakanlığı ile görüşebilirsiniz.

        ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CELP VE SEVK TARİHLERİ

        Yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sevk tarihleri ise şöyle;

        Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1’inci Grup) 16 Mayıs 2024

        Er (2’nci Grup) 27 Haziran 2024

        Er (3’üncü Grup) 25 Temmuz 2024

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        3 bölge için sağanak uyarısı! 14 kent için "sarı" alarm! Yarına dikkat!
        3 bölge için sağanak uyarısı! 14 kent için "sarı" alarm! Yarına dikkat!
        İsrail Netanyahu'nun tutuklanma kararını engellemeye çalışıyor
        İsrail Netanyahu'nun tutuklanma kararını engellemeye çalışıyor
        Avrupa'da Türk rüzgarı!
        Avrupa'da Türk rüzgarı!
        5 yaşındaki Edanur parkta su birikintisinde ölmüştü! Sıcak gelişme!
        5 yaşındaki Edanur parkta su birikintisinde ölmüştü! Sıcak gelişme!
        Fatih Terim'e büyük tepki!
        Fatih Terim'e büyük tepki!
        Getir Avrupa ve ABD'den çıktı
        Getir Avrupa ve ABD'den çıktı
        Estetiğin dozunu kaçırmıştı! Son kararı şaşırttı!
        Estetiğin dozunu kaçırmıştı! Son kararı şaşırttı!
        Yeni bir fay tespit edildi: "7'lik deprem potansiyeli var"
        Yeni bir fay tespit edildi: "7'lik deprem potansiyeli var"
        Fenerbahçe'de planlar değişti!
        Fenerbahçe'de planlar değişti!
        "İtalya'da 20 Euro olan bizde 50 Euro'ya satılıyor"
        "İtalya'da 20 Euro olan bizde 50 Euro'ya satılıyor"
        Otomobilin kalbi Pekin'de attı
        Otomobilin kalbi Pekin'de attı
        Borsa İstanbul'dan tarihi rekor
        Borsa İstanbul'dan tarihi rekor
        Fenerbahçe'de hedef Matip!
        Fenerbahçe'de hedef Matip!
        8 saat uyku şart mı?
        8 saat uyku şart mı?
        "Yıllarca baskı gördüm"
        "Yıllarca baskı gördüm"
        Cezaevinden çıktı, evinin önünde öldürüldü! Kanlı pusu aydınlandı!
        Cezaevinden çıktı, evinin önünde öldürüldü! Kanlı pusu aydınlandı!
        İkinci elde 'kredi' freni
        İkinci elde 'kredi' freni
        Şehitlik kararı iptal edilen aile AYM'ye başvurdu
        Şehitlik kararı iptal edilen aile AYM'ye başvurdu
        ABD'de neden 'ikinci vatandaşlık' furyası başladı?
        ABD'de neden 'ikinci vatandaşlık' furyası başladı?