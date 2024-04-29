Askerlik yerleri e-Devlet'ten açıklanıyor! 2024 Mayıs ayı askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?
Askerlik yerleri için Milli Savunma Bakanlığı'nın yapacağı son dakika açıklaması bekleniyor. Yedek subay, astsubay adayları, erbaş ve erlerin sevk ve celp tarihleri MSB Askeralma Genel Müdürlüğü'nce paylaşılıyor. Vatani görevlerini yerine getirmek için artık gün sayan yükümlüler mayıs ayı askerlik yerlerinin ne zaman açıklanacağını merak ediyor. İşte, 2024 askerlik yerleri sorgulama işlemine ilişkin detaylar...
Mayıs ayı sevk ve celp dönemi tarihleri merak konusu oldu. Askerlik yerleri araştırması gündemdeki yerini aldı. Vatani görevini yapacak olanlar "2024 askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt arıyorlar. Heyecanla beklenen mayıs ayı bedelli askerlik yerleri sorgulama işlemi e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilecek. İşte, konuya ilişkin detaylar...
MAYIS ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamaya göre; 2024 celp ve sevk tarihleriyle birlikte, mayıs ayı askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih belli oldu.
Buna göre; askerlik yerleri 3 Mayıs 2024 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak.
SINIFLANDIRILANLAR TEKRAR İŞLEME DAHİL OLMAYACAK
Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacak. Ancak daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dâhil olmak üzere yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edilecek.
ASKERLİK YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?
e-Devlet sayfasındaki "Kurumlar" başlığı altında yer alan Milli Savunma Bakanlığı “Er Sınıflandırma, Yedek Astsubay, Yedek Subay ve bedelli sınıflandırma Sonucunu Sorgulama” hizmetlerinden askerlik bilgilerine ulaşabilirsiniz. Bilgilerinizde hata veya eksiklik bulunuyorsa detaylı bilgi için Milli Savunma Bakanlığı ile görüşebilirsiniz.
CELP VE SEVK TARİHLERİ
Yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sevk tarihleri ise şöyle;
Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1’inci Grup) 16 Mayıs 2024
Er (2’nci Grup) 27 Haziran 2024
Er (3’üncü Grup) 25 Temmuz 2024