Askerlik yerleri açıklandı! 2023 MSB Kasım celbi askerlik yerleri sorgulama ekranı
Askerlik yerleri için geri sayım sona erdi. Milli Savunma Bakanlığı MSB Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika duyurusuna göre; askerlik yerleri ve celp tarihi sınıflandırma sonuçları açıkladı. BU kapsamda gözer "Askerlik yerleri nasıl öğrenilir?" sorusuna çevrildi. İşte, 2023 Kasım celbi e-Devlet ile askerlik yerleri sorgulama ekranı...
MSB askerlik celp tarihleri ve askerlik yerleri için geri sayım sona erdi. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü'nün tarafından yapılan açıklamaya göre askerlik yerleri 27 Ekim Cuma günü erişime açıldı. Askerlik yerleri sorgulama ekranı, Kasım ayında askere gidecek olan yükümlüler tarafından araştırılıyor. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MI?
Askerlik yerleri açıklandı. Adaylar TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak sınıflandırma sonuçlarını öğrenebilecekler.
E-DEVLET İLE ASKERLİK YERİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?
E-devlet sistemine girdikten sonra hizmetler bölümüne tıklayın.
Sayfanın üst bölümünde yer alan "Hizmet Adı" kutucuğuna kısa dönem askerler "Yedek Subay Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama", uzun dönem askerler ise "Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama" ifadesini yazdıktan sonra, karşılarına çıkacak olan linke tıklayacak.
Linkin tıklanmasının ardından karşılarına çıkacak "Yedek Subay Sınıflandırma Sonucu" ya da "Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama" butonuna tıklayacak olan asker adayları, askerlik yapacağı birliği kolayca öğrenebilecek.
YÜKÜMLÜ SEVK TARİHLERİ
Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1’inci Grup) 09 Kasım 2023
Er (2’nci Grup) 07 Aralık 2023
Er (3’üncü Grup) 11 Ocak 2024
BEDELLİ ASKERLİK SEVK TARİHLERİ
Bedelli askerlik hizmetine tabi yükümlülerin sevk edilecekleri tarihler aşağıdadır.
Sevk Tarihleri
02 Şubat 2023
02 Mart 2023
06 Nisan 2023
04 Mayıs 2023
31 Mayıs 2023
06 Temmuz 2023
10 Ağustos 2023
07 Eylül 2023
05 Ekim 2023
09 Kasım 2023
07 Aralık 2023