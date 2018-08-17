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Askerlik yoklaması nedir? Askerlik yoklaması nasıl yapılır?

Askerlik çağına gelmiş erkeklerin yaptırmakla yükümlü oldukları askerliğe uygunluk uygulamasına askerlik yoklaması denir. Askerlik yoklaması nasıl yapılır? Merak edilen tüm detaylar için yazımıza göz atmanız yeterli...

17.08.2018 - 00:35 | Güncelleme:

Eskiden askerlik yoklaması yaptırmak için askerlik şubelerine gitmek gerekiyordu. Bu işlemler artık e-Devlet sistemi üzerinden yapılabiliyor. Peki, askerlik yoklaması nedir? Askerlik yoklaması nasıl yapılır? Hepsi ve daha fazlasını yazımızda bulabilirsiniz...

ASKERLİK YOKLAMASI NEDİR?

Askerlik çağına giren erkek vatandaşların sağlık, eğitim gibi durumlarının incelenmesiyle yapılan askerliğe uygun olup olmadıkların belirlenmesi işlemine askerlik yoklaması denmektedir. Askere gitme yaşı olarak kabul edilen, 20 yaşını doldurmuş kişilerin kanunda belirtilen süre içerisinde askerlik yoklamalarını yaptırmaları gerekmektedir. Yoklama süreleri içinde yoklamalarını yaptırmayan Türk vatandaşları yoklama kaçağı durumuna düşmektedirler.

ASKERLİK YOKLAMASI NASIL YAPTIRILIR?

Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı iş birliğinde başlatılan "e-Yoklama ve Aile Hekimi İşlemleri Projesi" kapsamında yoklama işlemlerinde talep edilen bilgi formları e-Devlet sistemi üzerinden dolduruluyor ve aile hekimine giderek yoklama işlemleri yapılıyor. Askerlik yoklaması yapılması gerekenler şu şekilde:

1) Askerlik yoklamasını yaptırabilmek için öncelikle e Devlet sitesine giriş yapmanız gerek. E-devlet (turkiye.gov.tr) sitesine giriş yapabilmek için de e Devlet şifrenizin olması gerekmekte. E-Devlet şifresine sahip değilseniz, size en yakın PTT şubesine giderek şifrenizi 2 TL karşılığında alabilirsiniz. Zarf içerisinde teslim edilen şifre ve TC kimlik numaranız birlikte e-Devlet (turkiye.gov.tr) sitesine giriş yapın. Eğer daha önce e-Devlet şifresi aldıysanız ve e-Devlet sitesine giriş yapabiliyorsanız bu adımı atlayabilirsiniz.

2) Siteye giriş yaptıktan sonra arama bölümüne “ASAL Yoklama İşlemleri” yazıp, "ASAL Yoklama İşlemleri" başlığı altında bulunan “ASAL Yoklama Başvurusu” bölümüne tıklayıp yoklama işlemlerini yapabilirsiniz. Bu bölümde askere sevk işleminizi ve askerlik tecil işlemlerinizi yapabilirsiniz.

 

3) ASAL Yoklama Başvurusu bölümünde sizden bir takım bilgileri girmeniz istenecek. Bu bilgileri eksiksiz ve doğru şekilde doldurmanız gerekiyor. Bu alanda fotoğraf yükleme bölümü karşınıza gelecek. Buraya JPEG yada JPG formatında vesikalık fotoğrafınızı yüklemeniz gerekiyor. Fotoğrafınızı yükledikten sonra Sınıflandırmaya Esas Ek Bilgi Formu ve Yoklamada Uygulanacak Sağlık Durumu Hakkında Bilgi Formunu dolduracaksınız. Bu formları doldurduktan sonra çıktı almayın. Form doldurma işlemi bittikten sonra kayıtlı olduğunuz Aile Hekimine, TC Kimlik Kartınızı ve varsa sağlık durumunuzu gösterir raporları da yanınıza alarak başvuruda bulunacaksınız. Aile hekimi tarafından muayeneniz yapılacak.

4) Aile hekimi sizi muayene ettikten sonra eğer “Askerliğe Elverişlidir” kararı verirse, yoklama işleminiz bitmiş olacak. Aile hekimi “askere elverişlidir” diye giriş yapınca sistem otomatik olarak tüm bilgilerinizi elektronik ortamda askerlik şubesine gönderecek. Sizin bir daha şubeye gitmenize ya da e-Devlet sitesinde tekrar işlem yapmanıza gerek kalmayacak.

5) Aile hekimleri tarafından muayene ve yoklama işlemleri tamamladıktan 1 iş günü sonrasında e-Devlet üzerinde başvurunuzu görebilirsiniz. Bunun yanı sıra e-Devlet üzerinden elektronik imzalı olarak “Askerlik Durum Belgesi” alabilirsiniz.

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